　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／校外打怪教學　澳洲殭屍喜歡音樂

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼校外打怪教學。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

百分百市場導向的商業片，沒有耗費太高成本，除了開場說明角色關係現況後，全片在單一場景發生，符合市場對喪屍的喜愛，加入的不可能發生的幼兒故事，有新鮮感和趣味性，典型喜劇設計，沒有大牌所以電影成本不高，由網際網路網站公司HULU製作而成。

自編自導的澳洲導演，果然有別於美國喪屍手法，反而將喪屍變成長得可怕但其實不可怕的不死物種，典型B級設計，但是陽光風格，果然非常澳洲，幼稚園小朋友和老師在喪失包圍下，度過了一晚，除了大量的臨演和特殊化妝，這部電影真的很便宜，連爆破都是電腦做的，是一部台灣導演可以做功課的作品。

電影流暢不錯看。


片　　名：校外打怪教學
英文名稱：Little Monsters
類　　型：動作、喜劇
上映日期：2019-09-27
片　　長：01時33分
導　　演：亞貝佛塞茲(Abe Forsythe)
演　　員：露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o) 、 喬許蓋德(Josh Gad) 、 亞歴山大英格蘭(Alexander England)
國　　家：英國、美國
語　　言：英語
發行公司：CatchPlay

劇情大綱

失戀歌手戴夫（亞歴山大英格蘭 飾）對外甥的幼稚園老師卡洛琳（露琵塔尼詠歐 飾）一見鍾情，自願參加校外教學。原本單純美好的旅行，不但殺出暗黑兒童台明星泰迪（喬許蓋德 飾）攪局，附近軍事基地的殭屍更暴走入侵。為了安撫孩子，卡洛琳老師把殭屍吃人塑造成一場最刺激的「鬼抓人」遊戲，究竟戴夫、卡洛琳、泰迪要如何邊玩邊殺殭屍，在孤立無援下殺出重圍呢？

▲▼校外打怪教學。（圖／imdb）

▲為了把妹的舅舅，擔任教師助理。

▲▼校外打怪教學。（圖／imdb）

▲自詡為兒童大王的活動主持非常自私。

▲▼校外打怪教學。（圖／imdb）

▲為了救學生，老師冒死衝去拿藥。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
常跳電把補累嘎換大就好？　師傅：您家可能電線走火
結婚3年狂「嗨嗨搖擺」！人妻卻生不出來　醫檢查一驚：還是處女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／校外打怪教學　澳洲殭屍喜歡音樂

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

瘋電影／校外打怪教學　澳洲殭屍喜歡音樂

走一趟台東好景，配一份台東好食　10間依舊超人氣的美食等你再來嚐

「醫生男友」揪買公債海賺30萬　女友65萬存款5個月內全噴光

新台幣開盤升值0.1分　以30.61元兌1美元開出

19歲惡少「性侵割喉女」埋屍半年落網　囂張嗆：殺人了不起賠錢…逃死原因曝光

嚴立婷37歲被當女大生　兒子冷回「很奇怪嗎？」下秒撩到她爽笑

勞動部機器人賽800隊創新高　偏鄉８歲小女生來挑戰

銀山溫泉必拍3大風景！穿越紅色拱橋　走進《神隱少女》取景地能登屋

台積電開低走低　台股今開盤下跌14點

吃味精超傷身？醫揭汙名謊言…竟藏「驚人好處」　網嗨：終於還清白

狹心症發作致命性高　緊急心導管介入性治療搶救生命分秒必爭

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

名家熱門新聞

澳洲殭屍喜歡音樂

夢到貓咪代表什麼意思呢？

小生：3招判斷男人對妳超有意思

故事超展開比劇情精彩

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

不要讓報Paper成為沈重的負擔

毀台選手揭密

販賣仇恨達政治目的魔鬼遍全世界

落健生髮水的效果及風險

釐清媽咪產後9大症狀

超市火鍋肉片變出5道美味料理

更多熱門

相關新聞

故事超展開比劇情精彩

故事超展開比劇情精彩

深深懷抱著電影夢的製片豪洨（邱澤 飾）和老友導演文西「穩死」（黃迪揚 飾）合作10多年，一部作品都沒中過，甚至婚喪喜慶場合都當是拍電影般，出動空拍機認真拍攝，但還是苦熬過著四處舉債的窮日子，甚至去當黑道的基層員工來還債。

販賣仇恨達政治目的魔鬼遍全世界

販賣仇恨達政治目的魔鬼遍全世界

生命何其珍貴的存在逝去也不消失

生命何其珍貴的存在逝去也不消失

嫁給富二代的悲劇開始

嫁給富二代的悲劇開始

科技進步人道消滅變種髒比

科技進步人道消滅變種髒比

關鍵字：

瘋電影校外打怪教學賴賴宋威龍宋芸樺(Vivian Sung)林妍柔金士傑王月

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

疑遭男偶像染病！正妹崩潰揭他風流史：還睡人妖

快訊／宜蘭翁鋸鐵管爆頭亡　疑軍方射落海未爆彈

國小校長探頭向鄰居大聲求救　下一秒被燒成焦屍

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

28歲男星遭爆菜花約砲道歉了！

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面