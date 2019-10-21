瘋電影／校外打怪教學　澳洲殭屍喜歡音樂

文／賴賴

瘋言瘋語：

百分百市場導向的商業片，沒有耗費太高成本，除了開場說明角色關係現況後，全片在單一場景發生，符合市場對喪屍的喜愛，加入的不可能發生的幼兒故事，有新鮮感和趣味性，典型喜劇設計，沒有大牌所以電影成本不高，由網際網路網站公司HULU製作而成。

自編自導的澳洲導演，果然有別於美國喪屍手法，反而將喪屍變成長得可怕但其實不可怕的不死物種，典型B級設計，但是陽光風格，果然非常澳洲，幼稚園小朋友和老師在喪失包圍下，度過了一晚，除了大量的臨演和特殊化妝，這部電影真的很便宜，連爆破都是電腦做的，是一部台灣導演可以做功課的作品。

電影流暢不錯看。



片 名：校外打怪教學

英文名稱：Little Monsters

類 型：動作、喜劇

上映日期：2019-09-27

片 長：01時33分

導 演：亞貝佛塞茲(Abe Forsythe)

演 員：露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o) 、 喬許蓋德(Josh Gad) 、 亞歴山大英格蘭(Alexander England)

國 家：英國、美國

語 言：英語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

失戀歌手戴夫（亞歴山大英格蘭 飾）對外甥的幼稚園老師卡洛琳（露琵塔尼詠歐 飾）一見鍾情，自願參加校外教學。原本單純美好的旅行，不但殺出暗黑兒童台明星泰迪（喬許蓋德 飾）攪局，附近軍事基地的殭屍更暴走入侵。為了安撫孩子，卡洛琳老師把殭屍吃人塑造成一場最刺激的「鬼抓人」遊戲，究竟戴夫、卡洛琳、泰迪要如何邊玩邊殺殭屍，在孤立無援下殺出重圍呢？

▲為了把妹的舅舅，擔任教師助理。

▲自詡為兒童大王的活動主持非常自私。

▲為了救學生，老師冒死衝去拿藥。

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