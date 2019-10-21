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「台灣女孩日」孕媽咪曬幸福！分享照片就有機會獲禮券5千

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「台灣女孩日」孕媽咪曬幸福！分享照片就有機會獲禮券5千（圖／衛福部提供）

▲今年台灣女孩日舉辦「挺大肚迎寶貝．我拍照我驕傲」活動，邀請媽咪分享幸福時刻。（圖／翻攝自網站，下同）

生活中心／綜合報導

迎接新生命的到來，是每個家庭最喜悅的大事之一！近年來，台灣漸漸打破亞洲國家過去普遍重男輕女的歷史文化，越來越多準爸媽反而嚷嚷著：「好想生貼心的女孩兒」。事實上，不論生男生女都一樣好！加上台灣性別平等政策推動有成，男女平等議題備受重視，同時越來越尊重生命倫理，保障胎兒權利，不論生男生女，唯有健康平安誕生於世界才是所有父母心中最關切的事情。

為響應聯合國重視投資及培力女孩，台灣也加入國際女童日的行列，將每年10/11訂為「台灣女孩日」，希望透過行動，讓女孩獲得應有的人權及照顧。而今年台灣女孩日則針對孕媽咪們舉辦「挺大肚迎寶貝．我拍照我驕傲」活動，短短幾天內已有將近300個準媽媽和300個肚裡寶寶熱情參與，一張張照片，記錄著期待寶寶平安健康的誕生，媽媽們最幸福的時刻。

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「台灣女孩日」孕媽咪曬幸福！分享照片就有機會獲禮券5千（圖／衛福部提供） 「台灣女孩日」孕媽咪曬幸福！分享照片就有機會獲禮券5千（圖／衛福部提供）

▲許多孕媽咪們都樂於記錄孕期的幸福時光。

點入活動網站不難發現，投稿照片相當多元，每位孕媽咪都成了網紅媽媽，除了室內拍下美美的照片，更多媽媽大方走出戶外，像是海邊、咖啡廳或是熱門的打卡景點拍照，甚至精心拍攝浪漫沙龍照，傳遞的幸福與喜悅都快漫出螢幕，不論由先生小心保護、閨蜜歡樂相聚，或是和大寶、二寶一起合照，從每個準媽媽們的笑容透露，已度過懷孕初期的辛苦，媽媽已經習慣越來越重的小baby，帶著小baby到處趴趴走。

▲▼台灣女孩日孕媽咪曬幸福。（圖／翻攝自活動網站）

▲也有孕媽咪KUSO製作孕期狀況9宮格。

也有孕媽咪發揮創意KUSO拍出孕期狀況九宮格，她分享：「每天都在驚奇中度過，但為了自己肚子裡的寶貝，還是勇敢且堅持下去了！希望正在懷孕中的媽媽以及即將懷孕的媽媽，別把懷孕跟生產想的很可怕，相信寶寶並且保持快樂的心，整個孕期都會很幸福唷！」

▲▼台灣女孩日孕媽咪曬幸福。（圖／翻攝自活動網站）

▲透過記錄孕期的照片，日後也能與小寶貝一同回顧幸福時光。

這次活動不是選美比賽，而是希望透過活動喚醒大眾對於女性的重視，從肚子裡胎兒的生命權到關懷孕媽咪生活等，感受媽媽們的偉大！透過活動也不難發現，媽媽們也會留言互相鼓勵、彼此加油，相當溫馨。

相信孕媽咪們都滿懷憧憬，滿心期待即將步入人生下一段旅程，想要分享喜悅曬幸福？邀請孕媽咪在10/31中午12點前，拍照上傳含有活動主題字樣呈現在孕肚的圖片，首獎可獲得5,000元禮券，歡迎所有的準媽媽和大家分享這些美麗溫馨的珍貴時光。

▲▼衛福部 台灣女孩日活動專區 。（圖／衛福部提供）

★「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」攝影徵集活動
活動日期：即日起至10月31日 
參與資格：具備中華民國國籍者 
活動獎項：共110個獎項，最大獎5000元禮券，廣告創意獎-空氣清淨機。 
我要報名：https://ppt.cc/fOcR5x

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