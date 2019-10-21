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雲端最有錢／小資迅速累積一千萬　兩招8成勝率買股術

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新聞節目中心／綜合報導

股神的投資神技讓所有投資人仰而彌高，但很少有人能親身經歷股神巴菲特在每次投資與收購前所做的財務準備，高手在民間，今天節目中就為大家請到曾在美國股神巴菲特公司擔任財務主管的傑克戴成霖，在See's糖果公司任職期間，他將籌碼搭配10多種技術面運用的得心應手！而他在美國念書的時候，就已經是實戰運用籌碼與技術雙主流，不只賺到人生第一桶金，過沒多久，再運用「波段戰法」使他的財富迅速累積到一千萬！

40歲才辭去公股行庫鐵飯碗，跑到日本念博士，有「僑光科大飆王」稱號鄭廳宜，多次參加《經濟日報》台股擂台賽，4次獲得季冠軍，今年第2季仍是第一名，單季績效達15％，攤開他的持股，包括喬山、興能高、台表科、廣明等，股價都翻一倍。投資近30年，鄭廳宜靠著一套穩健投資翻倍成長股的心法，從小公務員變成億元身價教授。他經常苦口婆心勸學生要有理財觀念，「早點學會投資理財，然後把英文學好，以後在職場資歷及財富累積，就會輕鬆很多。」你還在當苦苦賺錢的低薪上班族嗎？看看這些達人的翻身密碼，一起來研究吧！

▼ 《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於10月7日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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