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「保單得逐一靠人工比對」南山員工淚幫新系統擦屁股　小股東質疑難符金管會限期改善

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▲▼南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／採訪報導

南山人壽斥資百億元建置的新系統，上線後狀況不斷，遭金管會重罰3千萬元，並限期4個月內提出改善方案。不過，隨著時間一天天過去，南山小股東憂心直言，想要如期改善根本就是天方夜譚，「每一張保單都要人工比對新舊系統，一張保單要做兩件事，也就是400萬張保單，變成800萬張保單要處理，這真的是很大的工程，上層根本就不敢對外說！」

「這些保單資料根本沒辦法移轉過來啊！」南山人壽小股東指出，南山舊系統資料根本沒辦法全部轉到新的境界系統，導致民眾在新系統繳費後，舊系統那邊無法同步更新，於是繳費狀況就變成「異常」，這時就要人工處理，「你再怎麼繳費，都像是永遠欠了一筆錢，只能人工處理，但如果沒有人發現，就會越搞越亂。

這名股東氣炸痛批「這些都需要公開談，任何一張保單發生問題都是對事不對人，就必須公事公辦地探討。」，但卻因總公司沒有辦法放下身段處理，不把業務員當作自己的同仁，「業務員若不協助不提供，怎麼可能會知道系統這些問題？難道要等到客戶知道了再來處理？越處理越糟糕，只會說『這是個案』。」

南山股東說，金管會限期4個月內處理系統問題，現在剩下90天，根本就是天方夜譚，「你金管會也不清楚，問題到底出在哪些點，只看到公司的表面，我完全不相信金管會可以完全掌控公司的系統，系統到底哪裡出問題，金管會不是電腦工程師嘛，也沒幾個懂這些。」

「最主要的就是前董事長杜英宗一意孤行導致這些問題發生，嚴重影響整個公司的形象，客戶不信任業務員，股東的權益也受損」南山股東無奈，最後還是要業務員幫忙善後，重拾客戶的信任，努力幫南山人壽擦屁股。

 
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