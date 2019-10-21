先探／中國安防巨頭　啟動ＡＩ轉型

科技大廠布局安防產業動作頻頻，牽引出更大的主題是AIoT，也就是將物聯網導入人工智慧，智能安防可能是AIoT領先落地的一種應用場景。

文／鄭志全

原本不太被看好的中美第十三輪貿易談判，日前在雙方各自讓步下，終於達成第一階段協議。儘管美方尚未承諾取消在十二月預計加徵的關稅，中港股市仍然在相對樂觀的氣氛下出現反彈。不過相對來說，近日Ａ股的電子族群賣壓格外沉重，八、九月漲多的市場熱門股紛紛修正，不知是不是擔心中美衝突的焦點，將由貿易戰轉向科技戰。

中企不懼科技制裁？

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就在中美談判前夕，美國商務部以人權為由，將中國二八家機構和公司列入出口管制實體清單，其中包括二○家政府單位以及八家科技公司。被列入貿易黑名單的科技公司，分別是海康威視、大華股份、科大訊飛、美亞柏科、曠視、商湯、依圖、頤信科技，共同呈現出的特徵是「安防＋ＡＩ」，不是大型安防企業，就是在人工智能領域領先布局的科技獨角獸。

自從美國制裁華為以來，媒體曾經報導，美國政府考慮禁止美國企業向中國視頻監控廠商出口產品。今年八月，美國政府才以國家安全為由，禁止聯邦機構購買或使用中國的視頻監控產品。此次談判前夕，對安防企業進行制裁，一度被認為是談判的施壓手段，而更大的可能，應是限制中國安防企業在海外市場繼續擴張。

現階段，海康威視、大華股份在全球安防市場居主導地位，尤其海康連續多年蟬聯全球第一，市場地位穩固。最近被限制購買美國技術，這兩家公司的回應，都說整體影響可控，顯然事前已早有準備。

全球安防市場規模擴大，是基於國際形勢日益複雜，對反恐需求的提升。而中國安防市場主要由城市化、城鎮化的需求帶動，安防建設被屢次寫入官方文件，例如十二五期間以「平安城市」、「天網工程」為核心，圍繞在省市級區域進行安防建設。十三五期間的「雪亮工程」，開始將安防工作推廣全國，擴散到鄉村，在此期間，中國安防產業先後經歷了技術創新、模式創新，視頻監控設備從類比訊號，朝數字化、高清化、網路化不斷升級。

據研究機構統計，去年中國視頻監控設備（不含家庭）的市場規模為一○六‧三億美元，預計在五年後，市場規模將倍增至二○○億美元以上，因為視頻監控將大量使用ＡＩ技術，除了在城市治安、交通管理等領域的應用更精細，更大的市場在商用、民用安防。（全文未完）

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