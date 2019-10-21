《壞壞萌雪怪》出現南海爭議「九段線」　越南火速下架

圖文／鏡週刊



由美國夢工廠（DreamWorks）與中國東方夢工廠（Pearl Studio）合作製作的動畫電影《壞壞萌雪怪》（Abominable），講述一名中國女孩與大雪怪探險的故事。該片於10月4日在越南上架後，卻被發現場景中出現南海爭議中國主張擁有主權的「九段線」，引發越南人不滿，慘遭火速下架。

動畫電影《壞壞萌雪怪》以中國為背景，劇中角色多為黑髮的東方臉孔，連配音人員也多為亞裔。該片編劇兼導演吉爾卡爾頓（Jill Culton ）曾表示，主角成長的城市就是以中國上海為藍圖，為了能夠忠實呈現中國風貌，因此片中的中國元素都交由東方夢工廠（Pearl Studio）製作。

《壞壞萌雪怪》於10月4日在越南上架，有觀眾發現動畫內出現中國主張南海主權的「九段線」地圖，因此截圖上傳，在社群媒體上迅速發酵。

越南電影局長阮秋河（Nguyen Thu Ha）表示對此事件負責，並下令各電影院停止播映該部電影，也允諾未來電影審查會更謹慎。而越南越南文化、運動及觀光副局長塔光東（Ta Quang Dong）則表示將吊銷該部電影的執照。

中國勘探船和海岸警衛隊於今年7月進入有爭議的南沙群島萬安灘海域，遭越南外交部指控中國在越南所屬的經濟海域非法進行活動，侵害越南主權。中國外交部則回擊，中國擁有南沙群島及其附近海域主權，對相關海域海域也擁有主權權利和管轄權，反過來攻擊越南單方面進行油氣鑽探，侵犯了中國權益。兩國關係自此事件後就一直僵持至今。

事實上，南海主權爭議不僅涉及中國與越南，中國聲稱擁有南海爭議海域的90%主權，但其實越南、台灣、汶萊、馬來西亞和菲律賓在南海都有主權聲索，其中中國宣稱擁有主權的「九段線」（如上圖的紅線圈記處）與越南宣稱的海域主權（如上圖藍線圈記處）有大範圍重疊。