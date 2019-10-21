三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看

▲台北「NESPRESSO信義精品店」新穎時髦的現代風貌，讓人每次踏入就多愛一點，時尚方便的咖啡機一目了然，並有咖啡專員現場教導如何使用。（圖、影／ETtoday）

生活中心／台北報導

每個周末和放鬆時刻，想用什麼來豐富生活呢？與其慵懶窩在沙發看電視與零食相伴，不如踏出門尋找一杯令人心動的咖啡。《ETtoday新聞雲》出動時尚特派員—小孟，來到台北「NESPRESSO信義精品店」新穎時髦的現代風貌，讓人每次踏入就多愛一點！濃醇的咖啡香氣一陣陣的撲鼻而來，每款咖啡風味都人想嘗試！這間精品店設計了6大獨特區域，趕快跟著小孟的腳步，一起細細品嚐城市裡的好咖啡吧！

「NESPRESSO信義精品店」店內裝潢陳設新穎時髦，第一眼注意到的就是「咖啡膠囊區」：使用可回收的鋁製膠囊完美封存新鮮研磨咖啡粉的香氣，28種經典款咖啡在眼前一字排開，豐富多樣的風味能滿足不同的喜好需求，包括INTENSO濃烈咖啡、ESPRESSO濃縮咖啡、LUNGO大杯咖啡及MASTER ORIGIN單一產區臻選系列等，讓你能深入體驗咖啡混豆藝術及原產地咖啡的完美風味。

▲NESPRESSO信義精品店規劃6大區域，消費者可在主試飲區充分了解咖啡種類、特色風味。

第二區則是「主試飲區」，來到NESPRESSO信義精品店，最棒的就是舒適放鬆的環境，可在試飲區透過啜飲、聞香以及咖啡專員的介紹，找到自己最喜歡的咖啡風味，享受悠閒愜意的時光。另外，NESPRESSO鐵粉一定都知道的就是每年都會不定期推出限量款咖啡，特派員小孟也把握機會試飲了今年秋天最新推出的義大利限量款咖啡，包含具絲滑可可香調的第里雅斯特咖啡及具新鮮果香調的米蘭咖啡共兩款風味。

「時尚配件區」則是陳列與全球同步的獨家咖啡配件，包括精緻高質感的咖啡杯組、膠囊咖啡儲存盒等，讓咖啡時光更添品味。接著，小孟來到「咖啡機展示區」，全系列頂級咖啡機在牆上一次展開，不論是想要輕巧方便的咖啡機或是能體驗拉花藝術的咖啡機，都能一目了然，在一旁也有親切且專業的咖啡專員能為消費者做詳細介紹。

上班族平常庸庸碌碌，時間更是分秒必爭！NESPRESSO咖啡機會受到歡迎，除了高品質且豐富多元的咖啡風味之外，特派員小孟還提到只要3步驟，就能立即享受一杯熱騰騰的香醇咖啡。若是家中空間有限的消費者，可考慮外型迷你輕巧的「ESSENZA MINI咖啡機」，能輕鬆融入居家空間，增添時尚品味；若是進階的咖啡玩家，想要嘗試各種不同的特調，全新的「BARISTA咖啡大師調理機」則是你最合適的選擇；若是想要挑戰自己做咖啡拉花，搭載專業蒸氣奶管的「CREATISTA PLUS咖啡機」能做出綿密細緻的奶泡，讓你輕鬆體驗拉花藝術，在家就能恣意享受如同咖啡館般的頂級咖啡！

時尚特派員小孟當天也逛的心癢癢，因為NESPRESSO開始週年慶活動啦！品牌推出三重優惠，喜愛頂級好咖啡的消費者得把握機會了：第一重，全系列咖啡機2,990元起，輕鬆入手頂級時尚咖啡機；第二重，購買咖啡機加購任5條以上咖啡膠囊即享驚喜優惠，趁機把全新限量款咖啡一起帶回家；第三重，全新「Barista咖啡大師調理機」加購價只要6,800元(原價7,990元)，平常忙碌的你若想要犒賞自己，送自己一台好的咖啡機、享受頂級咖啡絕對是最合理不過的事了。

▲NESPRESSO週年慶，多款咖啡機皆提供期間限定優惠，購買咖啡機加購任5條以上咖啡膠囊還有享驚喜優惠。

NESPRESSO週年慶優惠立即看：https://bit.ly/32ouCAi

