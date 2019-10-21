　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲雀巢膠囊。（圖／ETtoday）

▲台北「NESPRESSO信義精品店」新穎時髦的現代風貌，讓人每次踏入就多愛一點，時尚方便的咖啡機一目了然，並有咖啡專員現場教導如何使用。（圖、影／ETtoday）

生活中心／台北報導  

每個周末和放鬆時刻，想用什麼來豐富生活呢？與其慵懶窩在沙發看電視與零食相伴，不如踏出門尋找一杯令人心動的咖啡。《ETtoday新聞雲》出動時尚特派員—小孟，來到台北「NESPRESSO信義精品店」新穎時髦的現代風貌，讓人每次踏入就多愛一點！濃醇的咖啡香氣一陣陣的撲鼻而來，每款咖啡風味都人想嘗試！這間精品店設計了6大獨特區域，趕快跟著小孟的腳步，一起細細品嚐城市裡的好咖啡吧！

「NESPRESSO信義精品店」店內裝潢陳設新穎時髦，第一眼注意到的就是「咖啡膠囊區」：使用可回收的鋁製膠囊完美封存新鮮研磨咖啡粉的香氣，28種經典款咖啡在眼前一字排開，豐富多樣的風味能滿足不同的喜好需求，包括INTENSO濃烈咖啡、ESPRESSO濃縮咖啡、LUNGO大杯咖啡及MASTER ORIGIN單一產區臻選系列等，讓你能深入體驗咖啡混豆藝術及原產地咖啡的完美風味。

三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看（圖／翻攝自影片）

▲NESPRESSO信義精品店規劃6大區域，消費者可在主試飲區充分了解咖啡種類、特色風味。

第二區則是「主試飲區」，來到NESPRESSO信義精品店，最棒的就是舒適放鬆的環境，可在試飲區透過啜飲、聞香以及咖啡專員的介紹，找到自己最喜歡的咖啡風味，享受悠閒愜意的時光。另外，NESPRESSO鐵粉一定都知道的就是每年都會不定期推出限量款咖啡，特派員小孟也把握機會試飲了今年秋天最新推出的義大利限量款咖啡，包含具絲滑可可香調的第里雅斯特咖啡及具新鮮果香調的米蘭咖啡共兩款風味。

「時尚配件區」則是陳列與全球同步的獨家咖啡配件，包括精緻高質感的咖啡杯組、膠囊咖啡儲存盒等，讓咖啡時光更添品味。接著，小孟來到「咖啡機展示區」，全系列頂級咖啡機在牆上一次展開，不論是想要輕巧方便的咖啡機或是能體驗拉花藝術的咖啡機，都能一目了然，在一旁也有親切且專業的咖啡專員能為消費者做詳細介紹。

▲雀巢膠囊。（圖／ETtoday）

三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看(圖／翻攝自影片）

三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看(圖／翻攝自影片）

上班族平常庸庸碌碌，時間更是分秒必爭！NESPRESSO咖啡機會受到歡迎，除了高品質且豐富多元的咖啡風味之外，特派員小孟還提到只要3步驟，就能立即享受一杯熱騰騰的香醇咖啡。若是家中空間有限的消費者，可考慮外型迷你輕巧的「ESSENZA MINI咖啡機」，能輕鬆融入居家空間，增添時尚品味；若是進階的咖啡玩家，想要嘗試各種不同的特調，全新的「BARISTA咖啡大師調理機」則是你最合適的選擇；若是想要挑戰自己做咖啡拉花，搭載專業蒸氣奶管的「CREATISTA PLUS咖啡機」能做出綿密細緻的奶泡，讓你輕鬆體驗拉花藝術，在家就能恣意享受如同咖啡館般的頂級咖啡！

三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看(圖／翻攝自影片）

時尚特派員小孟當天也逛的心癢癢，因為NESPRESSO開始週年慶活動啦！品牌推出三重優惠，喜愛頂級好咖啡的消費者得把握機會了：第一重，全系列咖啡機2,990元起，輕鬆入手頂級時尚咖啡機；第二重，購買咖啡機加購任5條以上咖啡膠囊即享驚喜優惠，趁機把全新限量款咖啡一起帶回家；第三重，全新「Barista咖啡大師調理機」加購價只要6,800元(原價7,990元)，平常忙碌的你若想要犒賞自己，送自己一台好的咖啡機、享受頂級咖啡絕對是最合理不過的事了。

三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看(圖／翻攝自影片）

▲NESPRESSO週年慶，多款咖啡機皆提供期間限定優惠，購買咖啡機加購任5條以上咖啡膠囊還有享驚喜優惠。

NESPRESSO週年慶優惠立即看：https://bit.ly/32ouCAi
 

ET快訊
女神級「熊貓外送員」粉紅制服爆出S曲線　身分曝光男客心碎
快訊／陸軍裝甲586旅上士墜樓亡！官兵晨運目睹嚇傻
【特企】營養師：「好菌＋高纖」有助啟動代謝力
黑男穩交小12歲混血妹…被嗆「年輕肉體好用吧」！女友回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

老歌魂遺傳媽媽　《聲林2》呂評逵當兵擦身「中國好聲音」

黑胡椒燉小排超軟嫩！台北日常料理小屋　還有限量烤布丁

三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看

打造歐美裸色唇妝「零病容」秘訣　學艾瑪華森3招完美駕馭淡雅氣質感裸唇

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

三重優惠太誘人！頂級咖啡週年慶必買商品一次看

打造歐美裸色唇妝「零病容」秘訣　學艾瑪華森3招完美駕馭淡雅氣質感裸唇

華聞快遞／27日開始！9家中外航空公司入駐大興國際機場

火氣又升溫／廢印花稅誰得利答案出來了！ 黃國昌：金融、保險與營建業

逾2000人觀禮！日皇德仁即位禮「3重點曝光」　日警時隔20年最高規格維安

35萬人參與九龍遊行！示威者四處縱火　警水炮車、催淚彈全上陣

人夫控妻迷上買靈骨塔　封印冰箱嗆「要吃自己買」…法官打臉

通緝犯落網急著要回代管鑰匙　警好奇…原來可以打開手銬

影／強生脫歐協議今表決！　反對黨尋新盟友狠嗆：要滅了脫歐協議

IMF預估2025年印尼成第4大經濟體　貿協帶領餐飲業者插旗

韓國瑜不滿被酸痛批「陳年老醋」　柯文哲：我只是講話太實在

全力戒備力抗空污　台南環保局啟動預防應變

消費熱門新聞

慶Lamigo封王！超商連續3天咖啡買2送2

「最厚禮數」的新生兒見面禮

東森天美仕計畫開拓中國大陸、東南亞市場

LV推出可愛卡帶包！

王令麟：5年內進入直銷市場前5大

板橋大遠百周慶化妝品3.8折起

陸客禁令影響？日藥本舖大幅裁員

頂級咖啡週年慶必買商品一次看

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

超台味！邪惡經典去骨香酥雞來了

好市多驚見F牌潮帽！佛心「官網3.8折價」下殺

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

1小時賣400台！周慶家電TOP 3

穿了10年！小7店員偷換新制服了

更多熱門

相關新聞

信義區週年慶開戰　微風出現「上億刷手」

信義區週年慶開戰　微風出現「上億刷手」

全球百貨最密集的信義商圈周年慶今（17）日開跑，新光三越「信義新天地」滿仟送佰禮券四店同步累計策略奏效，首日來客數預計破23萬人次；微風信義則是出現上億刷手。

1小時賣400台！周慶家電TOP 3

1小時賣400台！周慶家電TOP 3

新光信義周慶　3千人等開門搶貨

新光信義周慶　3千人等開門搶貨

板橋大遠百周慶化妝品3.8折起

板橋大遠百周慶化妝品3.8折起

DV TOKYO周年慶期間進駐新光三越

DV TOKYO周年慶期間進駐新光三越

關鍵字：

NESPRESSO膠囊咖啡週年慶

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

疑遭男偶像染病！正妹崩潰揭他風流史：還睡人妖

韓國瑜幫挖沙　女童搶回玩具喊「不要」

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

28歲男星遭爆菜花約砲道歉了！

國小校長探頭向鄰居大聲求救　下一秒被燒成焦屍

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面