　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

暖爸當道聯手狂吸百萬目光！暖男代表「口罩男」點破育兒人生要選對工具、夫妻齊打團體戰

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲帥爸聯手育兒狂吸百萬爸媽目光，引起討論。（影片／取自YouTube）

消費中心／綜合報導

近期幫寶適推出一支由4位帥爸聯手育兒的影片超吸睛，超過百萬爸媽熱烈點閱，連帶引發大眾討論近年愈來愈多男性樂當奶爸投入育兒行列。經常在粉絲團上分享夫妻相處和育兒心得的暖男代表「口罩男」點破育兒人生就是要選對工具、夫妻一起打團體戰才能收服小寶貝；人氣部落客夫妻檔「小林＆郭郭」也分享帶小孩出國必備一級幫拉拉褲，大讚方便實用根本開外掛，全家旅遊好輕鬆。

暖爸當道聯手狂吸百萬目光！暖男代表「口罩男」點破育兒人生要選對工具、夫妻齊打團體戰

▲一級幫拉拉褲成為家長育兒開外掛利器！只要會翻身、穿M號以後就可以穿。(圖／資料照)

口罩男：選對工具，用人性化設計取代手殘一族，新手爸爸立刻升格新好爸爸

口罩男在自己的粉絲團分享了影片後，引起許多網友共鳴，除了媽媽們表示「會帶小孩的男人特別帥」「幫寶適，材質好到無法嫌棄」「選對好工具真的能幫到神隊有很大的忙」更有爸爸們說「我就是用這個拉拉褲……支持」「拉拉褲很好用，我家小孩小時候都用過」。

口罩男回憶起當年他還是新手爸爸時，經常也是手殘一族，尿布老是包不好，尤其女兒翻身會爬之後，包尿布老是動來動去，萬一在外面找不到尿布台、屁屁又滿滿一包時更是崩潰！直到後來改用「一級幫拉拉褲」，站著從側邊撕開就能脫掉，同時像小內褲一樣能直接穿上更換，才讓老婆再也不會忍不住想出手幫忙；幫寶適獨特S曲線彈性還讓女兒不管怎樣動來動去都服貼、不擔心外漏，而且拉拉褲內外表層還有滿滿的千萬透氣孔，讓女兒不會一直抓屁股，行動上更加舒適方便。

▲▼爸媽大讚育兒神隊友搞定好動寶寶。（圖／口罩男提供）

▲暖爸口罩男在新手爸爸時期也常常手殘，直到讓女兒改穿一級幫拉拉褲才讓老婆放心。（圖／口罩男提供）

也因此，口罩男以過來人的經驗呼籲媽媽們對培養神隊友的過程可別急，要先用鼓勵代替責罵、用耐心代替碎念，且選對工具就能用人性化設計取代手殘一族，媽咪要先學會放手，男人就有機會慢慢升格為神隊友。看更多口罩男感想

小林郭郭：快速穿脫不怕女兒春光外洩

人氣部落客夫妻「小林＆郭郭」則是分享最近帶著嬰兒勇闖日本的經驗，大讚一級幫拉拉褲「完全是育兒史上最必要的發明」，因為旅遊時經常找不到多功能廁所，唯一的尿布台也在人來人往的洗手檯旁邊，這時拉拉褲簡直是救命仙丹，就像穿小短褲一樣，躺著、坐著、站著都可以穿，咻咻咻～二三下就簡單從兩側撕開脫下、直接穿上，不擔心寶貝女兒春光外洩。

▲▼爸媽大讚育兒神隊友搞定好動寶寶。（圖／小林郭郭提供）

▲一級幫拉拉褲不論寶貝坐著站著躺著，任何時刻任何角度都能輕鬆換穿。（圖／小林&郭郭提供）

而且小林＆郭郭這次出遊剛好遇到30幾度的高溫，發現就算小嬰兒滿身是汗，一級幫拉拉褲的高透氣度，女兒也不會紅屁屁，且幫寶適獨家S曲線有彈性又服貼，寶貝蜜大腿跟小肚肚都沒有勒出痕跡，讚不絕口更推薦大家一起用！小林&郭郭使用心得

▲▼爸媽大讚育兒神隊友搞定好動寶寶。（圖／小林郭郭提供）

▲舒適好穿又方便的一級幫拉拉褲，成為許多新手爸媽育兒人生神隊友。（圖／小林&郭郭提供）

舒適好穿日本銷售NO.1　一級幫拉拉褲成育兒界神隊友

日本銷售NO.1的一級幫拉拉褲，已經成為無數新手爸媽的育兒神隊友，不僅一拉即穿、一撕即脫方便換穿，輕鬆搞定會翻身後的好動寶寶，讓爸媽不必再手忙腳亂，外出找不到尿布台照樣守護寶貝隱私，而且像小褲褲一樣簡單換穿，即使新手爸爸也能輕鬆學會換尿布！

暖爸當道聯手狂吸百萬目光！暖男代表「口罩男」點破育兒人生要選對工具、夫妻齊打團體戰

▲一級幫拉拉褲一拉即穿、一撕即脫方便換穿。S曲線貼合腰腿及彈力腰圍，柔軟無勒痕，寶貝腰臀腿不再勒出紅印。(圖／資料照)

另外，一級幫拉拉褲材質羽柔材質可減少摩擦，讓寶貝穿得舒服又開心；內外表層有滿滿的透氣孔能360度全方位雙重透氣，乾爽不悶熱，讓寶貝遠離尿布疹及紅屁屁困擾，加上S曲線貼合腰腿及彈力腰圍，柔軟無勒痕寶貝腰臀腿不再勒出紅印，只要會翻身、穿M號以後就可以穿，為新手爸媽在忙碌的育兒過程省下許多心力，盡情享受親子相處的美好時光。

拉拉褲商品資訊 https://pse.is/H9BJA

ET快訊
體操女神窮瘋了下海拍片　8年約滿突宣告：不脫了！
不捨2外甥淪孤兒！國小校長收養一手帶大…親友淚崩：這麼好的人
16歲女一吃就吐瘦成紙片人　食道攝影醫驚見：有鳥嘴！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

《與惡》施名帥化身超級奶爸神救援　育兒神器輕鬆帶娃

最珍貴的1%留給寶貝！讓敏弱兒媽咪大讚的天然低致敏有機棉夢幻尿布誕生

影／美式大賣場熱銷補貨　全台爸媽爆買隱藏版優惠尿布…手刀狂奔扛幫寶適

最狂實測！「這款尿布」連拿兩年透氣冠軍　一用就有感

美式大賣場隱藏版優惠　媽媽瘋搶幫寶適拉拉褲！群組社團話題被推爆　囤貨潮再現

暖爸當道聯手狂吸百萬目光！暖男代表「口罩男」點破育兒人生要選對工具、夫妻齊打團體戰

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

暖爸當道聯手狂吸百萬目光！暖男代表「口罩男」點破育兒人生要選對工具、夫妻齊打團體戰

外送平台是否誠實繳營業稅、營所稅　財部已經掌握

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

UNIQLO廣告疑諷刺慰安婦！　南韓版字幕提「80年前」引眾怒下架

全運會／北韓強敵出現　郭婞淳師徒警惕不敢大意

同居超省...共享舊金山美景每月省2.9萬！住紐約也少花2.7萬

浪貓準時叫門放飯又消失　「一天跑4戶人家」原因暖暈她

影／智利暴動8死「地鐵車廂陷火海」超市遇洗劫　軍用車直接開進首都！

尤里安／參與海外聯合演訓　日本自衛隊積極強化兩棲戰力？

遊戲練功幾天就破關　逃離現實的安身處

GoShare共享電動機車台北啟動！15分鐘內免費再搶1000元騎乘金

親子熱門新聞

暖爸一招搞定好動寶寶升格神隊友

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒經驗談

繼續追夢　ZAYIN展翼主唱爸氣復出

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

黑魔女手杖、茉莉公主髮飾這樣做

雙辮子最強小三啾bye　後照鏡有驚喜

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

寶寶喝奶　要注意這4點

寶寶睡覺發出鼾聲　媽咪要多留心

幼兒園到大學都讚爆的萬聖節裝DIY

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

教孩子分類情緒玩出「社交力」

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

更多熱門

相關新聞

「最厚禮數」的新生兒見面禮

「最厚禮數」的新生兒見面禮

情同姊妹的好閨蜜最生了小寶寶，該準備什麼新生兒禮物最精緻實用，又能充分展現高度誠意？近期幫寶適推出一款夢幻逸品等級的「PURE 1%有機棉尿布」人氣No.1、一上市就引發網友熱烈討論！

輕鬆帶娃！《與惡》奶爸施名帥神救援

輕鬆帶娃！《與惡》奶爸施名帥神救援

美式大賣場熱銷補貨　手刀狂奔扛尿布

美式大賣場熱銷補貨　手刀狂奔扛尿布

有機棉夢幻尿布！最珍貴1%送寶貝

有機棉夢幻尿布！最珍貴1%送寶貝

尿布透氣PK！「這款」一用就有感

尿布透氣PK！「這款」一用就有感

關鍵字：

幫寶適一級幫拉拉褲口罩男小林郭郭

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

韓國瑜幫挖沙　女童搶回玩具喊「不要」

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

28歲男星遭爆菜花約砲道歉了！

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面