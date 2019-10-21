暖爸當道聯手狂吸百萬目光！暖男代表「口罩男」點破育兒人生要選對工具、夫妻齊打團體戰

▲帥爸聯手育兒狂吸百萬爸媽目光，引起討論。（影片／取自YouTube）

消費中心／綜合報導

近期幫寶適推出一支由4位帥爸聯手育兒的影片超吸睛，超過百萬爸媽熱烈點閱，連帶引發大眾討論近年愈來愈多男性樂當奶爸投入育兒行列。經常在粉絲團上分享夫妻相處和育兒心得的暖男代表「口罩男」點破育兒人生就是要選對工具、夫妻一起打團體戰才能收服小寶貝；人氣部落客夫妻檔「小林＆郭郭」也分享帶小孩出國必備一級幫拉拉褲，大讚方便實用根本開外掛，全家旅遊好輕鬆。

▲一級幫拉拉褲成為家長育兒開外掛利器！只要會翻身、穿M號以後就可以穿。(圖／資料照)

口罩男：選對工具，用人性化設計取代手殘一族，新手爸爸立刻升格新好爸爸

口罩男在自己的粉絲團分享了影片後，引起許多網友共鳴，除了媽媽們表示「會帶小孩的男人特別帥」「幫寶適，材質好到無法嫌棄」「選對好工具真的能幫到神隊有很大的忙」更有爸爸們說「我就是用這個拉拉褲……支持」「拉拉褲很好用，我家小孩小時候都用過」。

口罩男回憶起當年他還是新手爸爸時，經常也是手殘一族，尿布老是包不好，尤其女兒翻身會爬之後，包尿布老是動來動去，萬一在外面找不到尿布台、屁屁又滿滿一包時更是崩潰！直到後來改用「一級幫拉拉褲」，站著從側邊撕開就能脫掉，同時像小內褲一樣能直接穿上更換，才讓老婆再也不會忍不住想出手幫忙；幫寶適獨特S曲線彈性還讓女兒不管怎樣動來動去都服貼、不擔心外漏，而且拉拉褲內外表層還有滿滿的千萬透氣孔，讓女兒不會一直抓屁股，行動上更加舒適方便。

▲暖爸口罩男在新手爸爸時期也常常手殘，直到讓女兒改穿一級幫拉拉褲才讓老婆放心。（圖／口罩男提供）

也因此，口罩男以過來人的經驗呼籲媽媽們對培養神隊友的過程可別急，要先用鼓勵代替責罵、用耐心代替碎念，且選對工具就能用人性化設計取代手殘一族，媽咪要先學會放手，男人就有機會慢慢升格為神隊友。看更多口罩男感想

小林郭郭：快速穿脫不怕女兒春光外洩

人氣部落客夫妻「小林＆郭郭」則是分享最近帶著嬰兒勇闖日本的經驗，大讚一級幫拉拉褲「完全是育兒史上最必要的發明」，因為旅遊時經常找不到多功能廁所，唯一的尿布台也在人來人往的洗手檯旁邊，這時拉拉褲簡直是救命仙丹，就像穿小短褲一樣，躺著、坐著、站著都可以穿，咻咻咻～二三下就簡單從兩側撕開脫下、直接穿上，不擔心寶貝女兒春光外洩。

▲一級幫拉拉褲不論寶貝坐著站著躺著，任何時刻任何角度都能輕鬆換穿。（圖／小林&郭郭提供）

而且小林＆郭郭這次出遊剛好遇到30幾度的高溫，發現就算小嬰兒滿身是汗，一級幫拉拉褲的高透氣度，女兒也不會紅屁屁，且幫寶適獨家S曲線有彈性又服貼，寶貝蜜大腿跟小肚肚都沒有勒出痕跡，讚不絕口更推薦大家一起用！小林&郭郭使用心得

▲舒適好穿又方便的一級幫拉拉褲，成為許多新手爸媽育兒人生神隊友。（圖／小林&郭郭提供）

舒適好穿日本銷售NO.1 一級幫拉拉褲成育兒界神隊友

日本銷售NO.1的一級幫拉拉褲，已經成為無數新手爸媽的育兒神隊友，不僅一拉即穿、一撕即脫方便換穿，輕鬆搞定會翻身後的好動寶寶，讓爸媽不必再手忙腳亂，外出找不到尿布台照樣守護寶貝隱私，而且像小褲褲一樣簡單換穿，即使新手爸爸也能輕鬆學會換尿布！

▲一級幫拉拉褲一拉即穿、一撕即脫方便換穿。S曲線貼合腰腿及彈力腰圍，柔軟無勒痕，寶貝腰臀腿不再勒出紅印。(圖／資料照)

另外，一級幫拉拉褲材質羽柔材質可減少摩擦，讓寶貝穿得舒服又開心；內外表層有滿滿的透氣孔能360度全方位雙重透氣，乾爽不悶熱，讓寶貝遠離尿布疹及紅屁屁困擾，加上S曲線貼合腰腿及彈力腰圍，柔軟無勒痕寶貝腰臀腿不再勒出紅印，只要會翻身、穿M號以後就可以穿，為新手爸媽在忙碌的育兒過程省下許多心力，盡情享受親子相處的美好時光。

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