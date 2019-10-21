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NOVA情報誌／創新滑動式鍵盤設計　Acer Predator Helios 700電競猛獸機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

圖、文／NOVA情報誌

「有怪獸、有怪獸～」太超過，搭載前所未見獨特「HyperDrift滑動式鍵盤」，九代Core i7處理器與RTX2080頂尖顯卡，全新四代獨家Acer AeroBlade 3D刀鋒速冷風扇，機體還配置5顆揚聲喇叭加重低音，剽悍效能＋超猛工藝，簡直是電競界猛獸…唉呀，管它是猛獸還是怪獸，通通都逃不掉鑑定團鎖定封印，叫Acer Predator Helios 700殺殺殺開「鑑」！

（圖／NOVA情報誌提供）

超級鑑定師風雲榜
◎專家達人1～暱稱「克里夫」
姓名：林士益
現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯
綽號（英文名）：CLIFF
資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等
IT總年資：20年
數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」
姓名：蔡俊男
現任：NOVA情報誌 總編輯
綽號（英文名）：Hanson
資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等
IT總年資：18年
數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」
姓名：陳雯伶
現任：PC Home雜誌 主編
綽號（英文名）：3C一姐
資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年
IT總年資：16年
數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安
現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人
綽號（英文名）：Anan
資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年
IT總年資：15年
數位感「諫指數」：5顆星

大審婆的深情告白…

最近台灣的政局，就像秋日天氣般很詭譎多變，讓人霧裡看花，越看越花！心情最鬱卒的想必就是呵呵呵－柯P阿伯，這次應該笑不太出來，本來心中蠢蠢欲動「大位」，後來索性讓給財氣霸氣資源豐厚的盟友出征，想不到最後一刻盟友宣布退出大選，自己又來不及登記～就像打籃球般，做球給隊友，隊友卻沒出手，連扣籃機會都沒有…殘念哀嚎碟思！

儘管頂著醫學博士學歷，智商高達157，更沒有浮誇說要去釣魚台挖石油，引進環球影城，平常也不愛喝酒賭博，一點都不草包，還不是感覺被將一軍耍得團團轉；對、一定是沒有請王世間規劃摩鐵愛情產業鏈，互動不夠多，扶龍命格沒發酵！審婆偶對柯阿伯深感同情，本身又頗欣賞政壇上罕有「白色」不歪哥政治素人，加上幕僚學姐又可愛（樓歪），決定要用行動好好激勵他！

想了又想，既然人稱偶低具頭審婆，當然就挑款數位好樣！但送禮也是一門大學問，要契合且考量速配性？對吼，柯P快人快語很受年輕人歡迎，堪稱年輕吸票機，且很重視電競產業，記得之前WirForce電競嘉年華還扮演玩家，現場搬出電競裝備與大家同嗨，嗯、那就挑款厲害有特色的電競筆電。

（靈光一現）Acer最新Predator Helios 700電競機好像挺適合，獨特創新的HyperDrift滑動式鍵盤設計，就像柯P在政壇一樣很與眾不同，重量級九代Core i7處理器與RTX2080頂尖顯卡，配置5顆揚聲喇叭加重低音，更印證柯P的頂尖政治實力與身份，加上又是MIT本土品牌，不怕被染紅，重點下次柯阿伯拍一日生活，巧妙的將它置入，嘿嘿、絕對會讓年輕電競玩家一定愛死他，下屆問鼎大位就更有勝算。但就兜罵碟，小心為上，還是先找來專家達人評鑑先，達人們，換你們上場表現囉！


Acer Predator Helios 700肚裡乾坤

◎獨家首創HyperDrift滑動鍵盤：獨特滑動式鍵盤設計，運作時往下滑即可透出雙風扇散熱孔與中央發光玻璃面板，提供瞬間增加約14%氣流散熱與透視內部視覺衝擊感；鍵盤下拉觸控板還能往下傾折當成手托板，有助於人體工學打字。

◎剽悍Core i7＋RTX2080顯卡＆四代 AeroBlade 3D金屬雙風扇：內建最新九代Core i7-9750H CPU，nVIDIA RTX2080顯卡，32GB DDR4記憶體，1＋1TB PCIe NVMe SSD。搭載新四代AeroBlade 3D刀鋒速冷金屬雙風扇系統，專利0.1mm超薄航太金屬葉片，葉扇數高達59片，輔以貓頭鷹羽翼造型架構，風流改善量大幅提升45%與增加10%氣流量。

◎17.3吋144Hz刷新率&實體5.1揚聲喇叭：採17.3吋FHD IPS螢幕，支援144Hz高刷新率&3毫秒反應；機身配置實體5.1喇叭，包含5顆單體與1顆重低音，搭配自家TrueHarmony調音技術與Waves NX 3D環繞音效。

◎Predator Sense遊戲界面&專利線性按鍵軸：獨家Predator Sense提供完善系統監控/超頻模式/風扇速控/快捷鍵/全新RGB燈光調整&設定，支援手機App即時行動系統監控。針對遊戲常用WASD按鍵，導入專利MAGFORCE線性按鍵軸，並提供更換鍵帽設計。
（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『獨特HyperDrift滑動鍵盤&外觀造型』

大審婆：各位麻吉，首先針對超獨特滑動式鍵盤&外觀感受開鑑！

安安：一看就很像從科幻電影跑出來的道具，運作時下拉會連帶出現雙風扇散熱孔，很有設計巧思，且搭配全彩鍵盤變化與即時透視內部發光玻璃面板，給人強烈視覺絢麗衝擊感，個人認為對於電競玩家有吸引力，倘若連風扇孔也能加入LED燈光就更炫。

克里夫：我也覺得這滑動式鍵盤設計很有創意！不過以它這種厚度，若無法拉出來當手托板，打起字來應該滿辛苦的（全場大笑）。整體規劃實用具巧思，外觀上唯一較可惜是螢幕邊框看起來有點厚，感覺較具笨重感，其餘都OK！

Ling：光外觀就讓它很加分，在強悍效能外增添「亮點」！這滑動式鍵盤有真正做到創新這件事，且兼具美觀與散熱，個人頗欣賞，若真要挑剔，實際滑動時沒想像中滑順，且讓人擔心用久了是否會鬆垮！

男哥：過去幾年電競筆電發展很快，但設計上大同小異，不是玩效能就是燈光。Acer跳脫制式思維，真的在工藝創新上帶來革新性突破，尤其還巧妙結合散熱、視覺、人體工學概念，這部分我給高分。
（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『剽悍Core i7＋RTX2080顯卡&獨家3D金屬雙風扇散熱』

大審婆：朋友啊，硬規效能與散熱效率嘛很重要，來吧，持續鑑！

Ling：它硬體規格無論處理器或顯卡都相當高檔，滿足重度電競使用需求，還可當成電競桌機來使用；散熱上Predator系列一直標榜數量更高的超薄金屬葉片，優點能增加氣流與效率，這部分很OK！

男哥：玩遊時最關鍵元件就是顯卡，它搭到頂規RTX2080，已能支援nVIDIA光影追蹤技術，搭配上相關大作玩起來真的很爽，擬真感好很多；散熱本來就是Acer電競機相當強調的特色，實際運作氣流量很大，大可確保玩家超頻運作下長時間奮戰穩定性。

安安：同感！這款採用新一代3D金屬雙風扇與貓頭鷹流線架構，並強化葉片數量與導流能力，搭配HyperDrift鍵盤下滑後，瞬間額外的風流量挹注，散熱系統這部分不太讓人擔心。

克里夫：電競機主要訴求，就是把現有頂規CPU、GPU導入，就它配備加上32GB記憶體，有滿足硬規需求。至於散熱各家都標榜，但撇開最高風扇轉速下不談，因大家都很吵，在一般自動轉速模式，它風扇實際運作聲比想像安靜，不像一些品牌嗡嗡嗡很吵，至少你平常使用時不會聽到風扇聲，這點還不錯！
（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『17.3吋FHD 144Hz螢幕&實體5.1揚聲音效』

大審婆：各位鑑友，針對17.3吋螢幕觀感與實際音效表現再鑑！

Ling：這款搭配17.3吋FHD IPS螢幕，支援144Hz畫面高刷新率，規格上算是目前電競機主流；但我認為做到這麼大台與大尺寸，應該要提供4K螢幕選項！尤其音效剛剛聆聽，外擴聲量確實夠大，但中高頻清晰度部分，反倒覺得它們家之前都跟杜比合作時的音色較突出！

安安：我也認為螢幕搭到17.3吋，面板解析應該要到2K以上甚至4K，因現在大作畫質細節都做到很細膩，僅提供1080P有些可惜。音效它採用自家技術，表現中規中矩，但誠如Ling所言，若拿它跟杜比音效相比，確實有進步空間。

克里夫：它價格定位高，使用者會期待什麼規格都要上到最好，目前看起來螢幕較為弱勢，因現在不少高階電競機都搭4K，加上這款GPU已是頂級，應該要提供4K選項才對；尤其現在坊間影片製作與剪輯愈來愈流行，就連你手機都能錄4K了，若日後想用它來剪輯4K，但發現螢幕只有1080P，感覺就會掉漆！

男哥：音效有搭載Waves NX 3D環繞技術，這Waves NX 3D坊間不少電競耳機都採用，主要能提升聽聲辨位感，讓玩家在遊戲世界中可洞察細微聲響，跟杜比那種環繞包圍感不一樣，我認為各有特色；若真要挑剔，外擴聲音細節確實沒預期般好，不過很棒是善用機體空間，導入重量級的5顆實體單體與1顆重低音，這部分給予肯定。
（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『Predator Sense遊戲界面&手機App系統監控』

大審婆：鑑友們，針對獨家Predator Sense遊戲界面與支援手機App系統監控鑑！

克里夫：剛剛看了一下，它Predator Sense介面規劃簡潔明瞭，成熟度極高，尤其能用手機App監控這件事滿方便，玩遊戲時不用再切回主畫面，直接拿手機看就搞定。

Ling：Predator Sense界面整合幾代後，確實愈做愈好，操作更簡單且觀賞更直覺，包含按鍵與背光都可快速調設，我給不錯評價！

安安：一般我們在執行影片剪輯或玩遊戲大作，高效能運算下有時不自覺系統溫度會過高，導致運作錯誤碼或其它狀況發生，溫控這件事有其必要。實際觀看它溫控UI規劃滿不錯，酷似汽車儀表板，能一目瞭然知道各元件溫度狀態，還不賴。

男哥：同感，全新一代Predator Sense確實進步很多，看得出來Acer有在默默耕耘，包含視覺簡潔度與按鍵燈光、超頻模式或風扇速度等各種設定，都規劃滿完整成熟人性，讓玩家能很簡單做客製。加上這次還開發整合手機App監控，我也要給它按讚！

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『專利線性按鍵軸＆接駁彈性&人性規劃』

大審婆：最後針對WASD專利線性按鍵軸、接駁彈性與人性操作規劃拉斯兜鑑！

安安：這款在鍵盤WASD按鍵上，導入線性按鍵軸有其道理，很多遊戲玩家會常用這幾顆，剛剛試用了一下，發現回饋感與阻力都不錯，當然，若能擴展到更多按鍵就更加分。

Ling：它機身接駁端規劃大致完善，畢竟機體夠大，且有網路端能接有線網路挺方便，但唯一可惜沒規劃SD記憶卡插槽，畢竟很多人會直接拿它當桌機用，有SD卡槽勢必更實用。

克里夫：我反倒覺得這WASD四顆線性軸按鍵行銷噱頭大於實用性，因這幾顆最常用就是賽車遊戲，但大部分玩電競賽車專業玩家，不太會用鍵盤，很多都外接搖桿。我想原廠可能想試試水溫，不過有總比沒有好，還OK！

男哥：個人認為這四顆獨家線性按鍵軸能增添話題與小加分，尤其不錯是還提供鍵帽可更換設計；且除這四顆外，其餘按鍵的回饋感也不差，加上鍵盤下滑後能巧妙變成手托板，提升敲打舒適性，整體設想與人性規劃算周到。

大審婆：瞭解，感溫喔～

（圖／NOVA情報誌提供）

（圖／NOVA情報誌提供）

Predator Helios 700細部功能仔細瞧！

◎獨家AeroBlade 3D金屬風扇
鍵盤下方隱藏的獨家四代AeroBlade 3D刀鋒速冷金屬風扇，帶來高數量葉扇數與高效率散熱風流。

（圖／NOVA情報誌提供）

◎144Hz面板高刷新率
搭載17.3吋144Hz高刷新率螢幕，有助於玩FPS第一人稱射擊遊戲，讓畫面更流暢。

（圖／NOVA情報誌提供）

◎一鍵硬體超頻鍵
鍵盤上方配置的獨立硬體超頻鍵，讓玩家能一鍵快速啟動系統超頻，征戰遊戲世界。

（圖／NOVA情報誌提供）

◎手機App系統監控
原廠貼心設有專用手機App系統監控軟體，能即時用手機來查看系統狀態與效能。

（圖／NOVA情報誌提供）  （圖／NOVA情報誌提供）  
 『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Acer Predator Helios 700電競筆電打分數囉！

『評分標準』
◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：81
男哥：85
Ling：83
安安：82

平均分數： 82.7分 NOVA數位鑑定過關

（圖／NOVA情報誌提供）
 

『我要上訴─原廠有話要說』

偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！這次超級鑑定團給Acer Predator Helios 700電競筆電都打了Q大審婆：與會專家普遍讚賞Predator Helios 700獨特HyperDrift滑動式鍵盤，認為相當有創意與未來科技感。但有達人指出實際滑動時沒想像中滑順，用久了讓人擔心會鬆垮？外觀上唯一可惜螢幕邊框看起來有點厚，感覺較笨重？對此…

Q大審婆：與會專家普遍讚賞Predator Helios 700獨特HyperDrift滑動式鍵盤，認為相當有創意與未來科技感。但有達人指出實際滑動時沒想像中滑順，用久了讓人擔心會鬆垮？外觀上唯一可惜螢幕邊框看起來有點厚，感覺較笨重？對此…

A智琦妹：Helios 700通過15000次嚴格的開闔測試，對於耐用度使用者可完全放心。Helios 700的鍵盤上也貼有貼心小貼紙，只要順著貼紙指示方向滑動鍵盤，即能滑順的拉出使用。外觀優劣見仁見智，較屬主觀看法囉！

Q大審婆：現場達人對於內建九代Core i7＋RTX 2080顯卡頂級硬體給予正面評價！但部分專家認為面板僅搭1080P解析有些可惜，應該要提供4K選項？

A智琦妹：以17.3吋的尺寸來說，FHD螢幕能提供最舒適畫面，再加上144Hz高刷新率、IPS廣視角，以及3毫秒的反應時間，可讓使用者感受到十分優質的遊戲視覺體驗。

Q大審婆：音效聆聽搭載實體5.1聲道揚聲，達人們給予肯定，實際外擴聆聽聲量也夠大，美中不足是中高頻清晰細節度，沒有過去跟杜比合作般表現突出？對此…

A智琦妹：Helios 700內建Waves MaxxAudio與Acer TrueHarmony技術，提供使用者完美音效與遊戲體驗。Waves MaxxAudio具備智慧型低音，能提升對話及音量品質，Acer TrueHarmony則能提供更層次豐富聲音。

Q大審婆：人性操作部分，達人指出對WASD鍵導入的專利線性按鍵軸技術，但若能擴展到更多按鍵就更加分？接駁規劃唯一可惜沒規劃SD記憶卡插槽，不然就更實用？

A智琦妹：WASD按鍵是玩家使用頻率最高按鍵，故Helios700在此四個按鍵上特別使用線性技術的感壓式按鍵，讓玩家在遊戲中能更精準操控WASD鍵。SD記憶卡部分，目前筆電上使用的頻率越來越低，且為考量整體設計，不放入此功能喔。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！


鑑定過關 前進NOVA…

鑑定過關！看到Acer Predator Helios 700電競筆電獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的智琦妹又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊通到NOVA搶購一台，擇日送到柯P手中，順便跟他打好交情，搞不好下屆當選總統，弄個什麼顧問給偶，那就卯死啊，啊沒啦、哈哈！

（圖／NOVA情報誌提供）

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