啟動順暢代謝力！營養師及超萌網紅教你怎麼吃

▲SukiLee的女兒樂樂（左）活潑可愛、表情超多，每則貼文都萌殺眾網友，IG已有超過9萬追蹤者。營養師Ricky（右）常在網路上分享健身、飲食觀念，有許多死忠粉絲。（圖／翻攝自SukiLee Instagram、營養師Ricky facebook，下同）

生活中心／綜合報導

好不容易到了週休假期或是過年過節，自然少不了要跟親朋好友聚會一起開心吃開心喝！平時努力運動健身、控制飲食，為的不僅是讓自己更健康，也是為了在假日能放心地犒賞自己一下，盡情地享受美食！然而，快樂假期過後的上班日總是特別累，除了心還沒收回來就要趕打卡，大餐吃太多也讓身體超沉重，厭世指數馬上攀升，究竟每週開工身心都不順暢的症狀該怎麼排解呢？營養師表示「優酪乳好菌＋高纖」是關鍵！

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擁有營養師及醫檢師雙證照的營養師Ricky近期持續推廣減醣飲食，提倡每種食材基本上都能攝取(但降垃圾食物)，只是需要控制好份量，沒有壓抑就不容易暴飲暴食，與其完全禁止碳水化合物，不如從酌量攝取的減醣飲食來切入。

對於許多人會藉由美食來紓緩壓力，Ricky表示，人體內的細菌生態是由好菌與壞菌互相平衡，但只要生活習慣、飲食習慣、身體狀況任一項出了問題，就會導致壞菌數量壓過好菌，影響消化道機能。忙碌生活中，定期喝優酪乳就是快速補充好菌、幫助平衡腸道菌相很好的保養習慣；滿足口腹之慾後，也不妨用優酪乳幫身體醒醒腦，促進消化與新陳代謝！





▲Ricky建議，均衡飲食每天最少攝取一份（約240毫升）乳製品，平常只喝鮮奶的人也可以改用無加糖優酪乳代替，同時補充乳品營養與益生菌。大吃大喝的週末之後，更適合來瓶優酪乳搭配高纖食物，幫身體大掃除、開啟一週順暢。

▲萌翻一票網友的樂樂，最愛喝的飲品原來是AB優酪乳。

優酪乳的魅力大小通殺，萌娃樂樂的媽媽SukiLee近期在IG透露，其實樂樂是鹹食擁護者，不愛甜食也不太喝飲料，但換成AB優酪乳卻能一分鐘喝光光！經常吃飯吃一半就說要去上廁所，原本以為是不想吃飯的遁逃藉口，沒想到樂樂回到餐桌後都會乾脆的把飯吃光，真的只是有事沒事來瓶優酪乳所以「太順暢」。

▲樂樂吃得津津有味的模樣，光看就覺得超美味！

看著樂樂邊吃早餐邊喝優酪乳、津津有味的模樣，網友們接連留言「拿麼可愛～」、「看樂樂喝立馬跟上」、「樂樂喜歡，馬上下訂一箱」、「看完覺得直接買兩瓶喝」。不管大朋友還是小朋友，都要好好照顧自己的身體，想要順暢不求人、擁有活力滿點的一整週，就用AB優酪乳來啟動代謝力，讓身體健康重開機！