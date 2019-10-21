▲民眾有感！「台中基礎軌道路網」成形，葉昭甫：幸福指數加分。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲台中市捷運綠線明年即將通車，讓台中市民移動時更加輕鬆便利。（圖／記者吳杰澄攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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躍居台灣第二大城市的台中市，承載著280萬人的移動需求，以交通任意門為概念，台中市交通局推動各種運輸工具，明年即將通車的捷運綠線以及未來捷運藍線建構，將與台鐵山線、海線形成「台中基礎軌道路網」，搭配著幹線公車的推動，以及iBike倍增計畫，就是要讓台中市民更加輕鬆便利！

▲台中市交通局長葉昭甫表示，如果交通的順暢提高，民眾每天的幸福指數也會加分。

台中市交通局長葉昭甫表示「交通是民眾每天必須要做的事情，如果交通的順暢提高，事實上民眾每天的幸福指數也會加分」， 另外「捷運綠線即將通車，民眾應該是很有感覺，因為現在就這些日子以來，我們陸續也都把捷運綠線的一些成果進度，階段性跟民眾說明，目前得到的回饋是民眾都很期待，畢竟台中市民期待捷運的時間已經很久了，這是最後的一哩路」。

▲交通控制中心系統，可以即時監控全市的交通狀況。

台中市交通局自105年起開始推動「台中市智慧交通管理系統建置計畫TOPIS」，其中交通控制中心系統為TOPIS系統核心，交通局交規科技士劉凱正提到，交控中心系統任務是要把台中市內是不是有塞車，或者是什麼事件狀況，全部放在交控中心的地圖裡面，從地圖中可以瞭解到市區道路績效、交通事件設備狀態等等，即時監控全市的交通狀況。

▲從地圖中可以瞭解到市區道路績效、交通事件設備狀態等等狀況。

台中市交通局長葉昭甫說明，若有事件發生時，系統會自動警示，可以隨時資訊可變標誌，提供替代路徑引導，譬如前方什麼樣地方壅塞請改走替代道路，民眾在前方就會收到資訊，交通控制中心還必須要去監控各個重要幹道，譬如台灣大道很重要，我們每個路口上方，可能都有相關的攝影機，如果遇到某一些緊急事故的時候，交控中心的人員也可以從後端直接透過攝影機的畫面，看到現場的狀況。

▲▼只要打開台中交通網APP，用路人就可以查看交通相關資訊。

更方便的是，用路人想要瞭解交通相關資訊，只要打開台中交通網APP，就可以查看路口監視器、停車場資訊以及公車、iBike動態，精進路網系統與智慧交通措施，努力朝智慧大台中的目標邁進。

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