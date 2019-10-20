特力回防台灣市場　hoi!好好生活進駐北市家具一級戰區搶市

▲看好臺北市文昌家具街商圈群聚效應，特力旗下hoi!好好生活正式成立第五間獨立門市。（圖／特力提供）

記者林淑慧／台北報導

特力集團積極回防台灣市場。看好臺北市文昌家具街商圈群聚效應，特力旗下hoi!好好生活正式成立第五間獨立門市，以高性價比的家具搶攻小資客群，挹注集團營運可期。

特力集團總裁何湯雄在今年股東會上表示，今年集團將強化三大重點，包括中國大陸零售考慮與當地廠商合作；為因應中美貿易戰影響，將加強推動南向計劃，也提出研究收掉大陸事業的想法。

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在台灣市場方面，hoi!好好生活正式進駐臺北市文昌家具街商圈，成立品牌第五間獨立門市，有別於以往座落於大型商場、百貨中，文昌門市為首間位於一樓街邊的獨立店面，兩層樓的格局共占地約100坪，並因應商圈消費習慣，店內家具商品占比達九成以上。

另外，適逢hoi!好好生活品牌成立滿一周年，推出感恩回饋周年慶活動，自即日起至10月底為止，家具層架類商品單筆消費滿28,000元以上，特力愛家卡點數10倍回饋。

展望下半年，特力表示，由於北美的總體景氣仍舊暢旺，且下半年逐漸進入到消費購物旺季；國內下半年的周年慶及雙十一光棍節等活動將同步展開，居家用品存在剛性需求，適逢年底家具需求旺季，可望維持核心貿易及台灣零售成長力道。