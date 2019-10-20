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快訊／劉致榮投太好了！亞錦賽中華5比4勝日本　蔡英文感動：下一站，11月！

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▲▼1020 亞洲棒球錦標賽冠軍慶功-中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

▲亞洲棒球錦標賽中華隊慶功。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

第29屆亞錦賽中華隊20日晚間靠著姜建銘3安打猛打，以及唯一參加亞錦賽的大學生、文化大學「二刀流」劉致榮飆火球，以5比4擊敗日本隊，也是睽違18年再度拿下亞錦賽冠軍。總統蔡英文也在臉書開心恭賀，「下一站，11月的世界12強棒球賽，我們要再創佳績！台灣棒球加油！」。

中華隊亞錦賽將冠軍留在台灣，讓全台球迷超感動。蔡英文20日晚間10點36分，「台灣贏了！我們拿下棒球亞錦賽的冠軍！今晚，所有球迷一定忘不了以下這些畫面：大學生投手劉致榮狂飆155km火球、來自台電的左投王宗豪屢屢化解危機，以及『猴子』姜建銘關鍵時刻的長打。」

▲▼1020 亞洲棒球錦標賽冠軍慶功-中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

蔡英文感動表示，「終於，我們不再吃鍋貼，靠著選手們的強心臟和好表現，這次換台灣隊以一分之差勝過日本隊！下一站，11月的世界12強棒球賽，我們要再創佳績！台灣棒球加油！」

▲▼1020 亞洲棒球錦標賽冠軍慶功-中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

由於劉致榮表現優異，晚間也成為熱搜關鍵字，網友也感動留言「令人驕傲的一刻！而背後辛苦的付出，都令人佩服。感謝有你們，台灣之光」、「恭喜台灣強棒，紅不讓到日本奧運，上帝祝福你們」、「看劉致榮投球真的舒服，這小子球速快又準。變化球控制能力再精進的話未來前(錢)途真的無可限量」、「恭喜台灣隊與日本取得明年奧運最終資格賽參賽資格」。

▲▼1020 亞洲棒球錦標賽冠軍慶功-中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼1020 亞洲棒球錦標賽冠軍慶功-中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

▼亞洲棒球錦標賽冠軍戰中華台北VS日本-劉致榮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼1020 亞洲棒球錦標賽冠軍戰中華臺北VS日本-劉致榮。（圖／記者黃克翔攝）

▼亞洲棒球錦標賽冠軍戰中華台北VS日本-劉致榮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼1020 亞洲棒球錦標賽冠軍戰中華臺北VS日本-劉致榮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼1020 亞洲棒球錦標賽記者黃克翔攝）

▼劉致榮163公里。（圖／記者劉峻誠攝）

▲劉致榮163公里。（圖／記者劉峻誠攝）

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交往男偶像爆遭染病！　正妹崩潰「醫生說很嚴重」怒揭他約砲史
亞錦賽／中華5比4勝日本奪18年來首冠　劉致榮飆158火球
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