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朱立倫推動「免費敬老眼鏡」到桃園　限時限量動作要快

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▲「免費敬老眼鏡」到桃園　

▲朱立倫(右三）推動「免費敬老眼鏡」到桃園。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

前新北市長朱立倫在新北市推動的「免費敬老眼鏡」計畫，20日到桃園故鄉、桃園區中山路上的雪龍眼鏡展開。朱立倫表示，全台9成的長者在不專業配鏡下使用老花眼鏡，因此該活動是協助長者在專業驗光師及醫師的協助下，進行專業驗光並獲得免費老花眼鏡，同時有機會因視力檢查而進一步發現眼疾，提早就醫診療。

▲「免費敬老眼鏡」到桃園　

▲「免費敬老眼鏡」到桃園的活動場次。（圖／翻攝自網路）

活動主辦單位銀光未來創新協會表示，感謝前新北市長朱立倫的支持，藉著其雄厚的在地人脈，桃園在地的市議會副議長李曉鐘、市議員萬美玲、蘇家明、林政賢、陳美梅等民代，皆到場參與推廣銀光敬老眼鏡活動，特別一起出功課請小朋友提醒阿公阿嬤照顧眼睛健康，也希望帶動家裡的大小晚輩，共同孝親關心家中的老大人，不要輕忽專業驗光配鏡的重要性。

▲「免費敬老眼鏡」到桃園　

▲朱立倫推動「免費敬老眼鏡」到桃園。（圖／翻攝自網路）

而目前，桃園市尚有5場公益日活動，請民眾把握有限的機會，凡設籍桃園市65歲以上民眾持身分證，於指定日期前往該眼鏡行進行預約驗光配鏡時間，即可免費配一付老花眼鏡，也透過此方式，讓長期沒有進行視力檢查的長者做一次徹底的檢查，本活動限時限量，詳情請搜尋「銀光未來創新協會」粉絲專頁。

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