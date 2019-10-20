戴資穎奪后冠　駐丹麥代表李翔宙親率加油團助陣

▲駐丹麥代表李翔宙親率加油團替戴資穎加油。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

世界羽聯（BWF）超級750賽丹麥公開賽於台北20日晚間進行，世界球后戴資穎最終擊敗日本奧原希望，奪下本季的第三冠，確定繼續穩坐世界第一。對此，我國駐丹麥代表李翔宙特別帶了加油團到場，表達支持並給予必要協助。

去年丹麥站冠軍的戴資穎，今年力拼衛冕而來，且有保分壓力，前三輪都以直落二輕取泰國金達蓬(Nitchaon JINDAPOL)、加拿大李文珊、日本美女大崛彩，晉級4強後，由於對手大陸陳雨菲傷退，順利挺進冠軍戰。

最終戴資穎以直落二（21：17、21：14），40分鐘成功擊敗對手，勇奪本季第三冠，也確定繼續穩坐世界第一寶座。

戴資穎今年拿下馬來西亞公開賽、新加坡公開賽冠軍，如今在丹麥公開賽一舉奪冠，不但第三冠進帳也成功衛冕，也確定穩坐球后寶座，下周將把球后周數推進至142周，繼續創造戴資穎障礙，也粉碎了奧原希望想要首度登上世界球后的心願。

對於我國好手在外征戰，擔任駐丹麥代表的李翔宙，更親自率團前往比賽現場替戴資穎加油，並在賽餘給予必要的相關協助。

▼駐丹麥代表李翔宙親率加油團替戴資穎加油。（圖／讀者提供）



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