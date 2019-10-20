韓國瑜快閃文化夜市　讚韓粉「來了7、8萬」：媒體只監督又老又醜的禿子

▲韓國瑜晚間8時許抵達嘉義文化公園、文化夜市進行參訪活動。（圖／記者洪正達攝）

記者趙蔡州、洪正達／嘉義報導

國民黨總統參選人韓國瑜20日晚間到嘉義市跑行程，晚間8時許抵達文化夜市進行參訪活動，但由於現場歡迎的民眾實在太多了，導致他只能緊急取消參訪夜市的行程。韓國瑜上台時也對現場支持者們說，名嘴媒體不監督執政黨，卻來監督又老又醜的禿子。

韓國瑜晚間先在嘉義市文化公園辦晚會，結束後準備逛文化夜市刺激買氣、促進庶民經濟，但由於現場的粉絲們實在太熱情，除了沒辦法與攤商對話之外，他也擔憂粉絲會因為推擠發生意外，走不到10分鐘就決定提早結束行程，未來會再找機會前來參訪。

▲韓國瑜致詞時表示，「名嘴媒體不監督執政黨，卻來監督又老又醜的禿子。」（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜致詞時也非常感謝嘉義鄉親們的熱情支持，「現場沒有個10萬人，也有個7、8萬人」，另外他也針對名嘴媒體不滿說，「名嘴媒體不監督執政黨，卻來監督又老又醜的禿子。」

▲警方持盾牌、雨傘在現場戒備。（圖／記者洪正達攝）

由於韓國瑜19日跑行程時被不明人士丟雞蛋襲擊，加上事件後網路上又有人在嘉義的地方社團召募集壞掉的雞蛋，嘉義警方20日大陣仗出動人力前往管制，包含交管、蒐證及維安警力預計就超過200名，同時現場警力也將裝備盾牌、雨傘等工具，防止類似丟雞蛋的事件發生。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！