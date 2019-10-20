高雄19歲女陽台悲喊：救命！她100％「完全燃燒」慘死…媽媽門口痛哭

記者柯振中、許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區廣州一街20日發生嚴重火警，一處3樓鐵皮屋加蓋民宅冒出濃濃黑煙，19歲的陳姓女子女子因為來不及躲避，葬身在火場，全身燒傷面積達100％。警消調查後初步研判，起火原因疑似是電線走火，詳細原因仍要進一步釐清。

這起事件發生在下午3點25分，當時這間民宅突然冒出濃濃黑煙，讓民眾嚇傻拍照、報警。警消接獲報案後，立刻趕往現場，進行搶救，現場火勢一度相當猛烈。

▲高雄苓雅住宅傳出火警，19歲女子在陽台求救，仍不幸身亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

附近鄰居指出，原本以為失火當下，陳家全家人都外出，直到陳女的大伯從氣窗爬出後，才知道陳女還受困在火場裡；陳女為了逃生，跑到陽台呼救，但現場火勢相當猛烈，消防員下午3點40分控制火勢、3點42分成功撲滅，入內搜救後，發現倒臥在3樓陽台的陳女，當時陳女已失去呼吸心跳。

陳女的母親、姊姊等人當時正在外面，得知訊息後立刻趕回家，看到陳女已經不幸身亡，當場跪地大哭。

根據《聯合新聞網》報導，警消發現陳女，立刻將對方送往高醫急救，但由於陳女全身燒傷面積達100％，仍沒有成功搶救過來，在下午5點20分宣告身亡。警方調查過後，初步懷疑是電線走火，詳細原因仍要進一步調查。

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