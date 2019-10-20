台灣省議會高爾夫球場改建　蘇嘉全：國會中部辦公室民主草坪啟用

▲立法院長蘇嘉全20日前往立法院中部辦公室，參加草地野餐音樂會，並為民主草坪揭牌。（圖／蘇嘉全辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

立法院長蘇嘉全20日前往立法院中部辦公室，參加草地野餐音樂會，並為民主草坪揭牌。他在致詞時表示，民主草坪的前身是台灣省議會的高爾夫練習場，經過三年多來細心規劃、整修，終於在今年正式揭牌啟用。

蘇嘉全指出，過去台灣省議會是全國的政治中心，但是隨著政府體制的變遷，省議會園區內的部分設施已經成為古蹟，並移撥由立法院管理。這幾年來，持續的努力，希望能夠把這裡打造成一個富有藝術、文化與教育意義的歷史殿堂。

蘇嘉全強調，這一塊民主草坪未來不只是音樂會的主辦，包括任何的嘉年華會，都可以在這裡舉辦。縱使沒有音樂會，也可以讓所有的民眾，特別是鄰近的台中市民，在前往霧峰郊遊踏青時，能夠在這一塊草坪上，享受溫暖的陽光與青草的芬芳。

蘇嘉全說，省議會周遭的觀光資源非常豐富，除了民主草坪之外，還有呈現出台灣民主發展之路的議政博物館、歷史悠久的霧峰林家花園，另外如果想要品嘗在地的美味料理，議蘆餐廳就在不遠處；如果想要尋找美酒，鄰近霧峰區農會出品的清酒，也是全國最有名的。

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