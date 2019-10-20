大讚嘉義民主聖地　韓呼籲市民：做不好明年就讓執政黨下台

▲▼ 韓國瑜傾聽之旅來到嘉義大讚民主聖地 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨總統候選人韓國瑜傾聽之旅20日晚間來到嘉義文化公園，現場湧進萬餘名民眾搖旗吶喊，市長黃敏惠、前立委江義雄、前台北市長周錫瑋，嘉義縣市立委參選人傅大維、王啟澧等人皆到場。一度傳出網路有民眾募集雞蛋效法台南場蛋洗韓國瑜，所幸相關憾事並未發生，警方也一度出動特殊警力攜帶盾牌，避免場面失控。韓國瑜最後授旗給嘉義市後援會會長黃國芳，全場大唱中華民國頌後一行人前往夜市。

▲▼ 韓國瑜接受現場歡呼。（圖／記者翁伊森攝）

韓國瑜20日傾聽之旅晚間8點40分抵達會場，現場民眾瞬間向韓湧入，現場人山人海，而韓國瑜在現場戰旗隊及護衛隊護衛下緩步進入會場接受全場歡呼，只見現場「總統好」、「韓總統」加油聲此起彼落，現場一片旗海。

黃敏惠表示，民進黨執政人民傷心，但嘉義市是民主聖地，今晚湧入那麼多民眾就是嘉義人要做對的事，更痛罵民進黨民國92年推鐵路高架化全額中央負擔，但她今年重返執政卻發現嘉義市還要付負擔38億餘元。因此，今晚文化公園湧進爆滿民眾，嘉義市正在改寫歷史，台灣最重要的民眾與經濟，處處抹黑韓國瑜，因此所有民眾跳出來參加晚上的活動。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠大喊韓國瑜來了。（圖／記者翁伊森攝）

韓國瑜則說，自己現場無法估計現場人數，沒有10萬也有7、8萬人，他自我耶瑜民眾來到現場不是要看又老又窮的韓國瑜，而是在尋找未來台灣美好希望。他說，嘉義市民主聖地，政黨、政治人物就繼續服務人民，對於2019年民進黨、媒體，執政黨完全監督他，他質疑台灣的價值難道是誰有權力、資源就不受監督嗎？甚至新聞媒體受嚴重扭曲，總統、立法院過半完全不受監督。

他呼籲民主聖地的嘉義市民將眼睛、耳朵打開，要監督違法亂紀、貪汙腐敗的執政黨，不能讓無能執政像受寵的孩子一樣學壞。他表示自己並無見獵心喜，也是希望民進黨成功，蔡英文可以讓台灣各行各業成功經營，但卻只看到無能，違法亂紀的貪污的官員高高在上，這就是立法院席次過半、民進黨執政的現景。

會前傳出網路民眾募集雞蛋，但由於離韓國瑜晚間嘉義造勢會場不到50公尺，警方一度關注。

▲▼ 警方出動防爆盾牌及瑜閃避免韓遭蛋洗。（圖／記者翁伊森攝）