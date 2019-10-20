協助罹病末期者善終？　桃市舉辦「長照安寧研習課程」

▲桃市衛生局舉辦「長照安寧研習課程」，協助罹病末期者善終。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罹病末期，您想在醫院還是家裡善終？桃園市衛生局20日舉辦「長照安寧社區關懷團體研習課程」，桃園居家安寧照護團隊莊榮彬醫師表示：生命旅程中，家是最初、也是最終的依歸。在多年行醫經驗了解到，許多長者於醫療無效後，最想回家過人生最後時光，但病人回到家中，摯愛的家人卻因不知如何照護？造成家人的關係緊張！

衛生局陳效君科長說，每年十月的第二個星期六為「世界安寧日」，面對高齡化和癌症患者的增加，該局推動癌末病人「回歸社區，在宅終老」的理念，與桃園在地福島健康慈善基金會、蓮花基金會合作，於9月至12月在桃園市多功能據點「南崁兒童藝術村」，陸續展開為期8天共計50小時的「長照安寧社區關懷團體研習課程」，目前已完成4堂課程，11月3日、11月17日、12月1日、12月15日將持續開辦4堂。

▲長照安寧課程，協助罹病末期者善終。（圖／市府提供）

蓮花基金會董事、桃園居家安寧照護團隊莊榮彬醫師表示：期透過此課程幫助民眾了解這些過程可能面臨狀況、如何取得社福體系資源並充實其面對長照、安寧相關問題時的自助能力，讓學員可利用相關知識與技術幫助親人或朋友面對這些問題。

而目前桃園市成立7處醫療小管家據點，連接多元資源，提供醫養合一之服務，亦有3家醫院提供安寧病房，13家醫院提供安寧共照，32家機構提供社區安寧服務，民眾如有相關需求，可洽市民服務專線1999或撥打桃園市衛生局服務專線03-3349563洽詢。

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