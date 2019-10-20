▲ 淡水東來大廈海砂屋拆除中，用路人行經請注意安全。（圖／新北市城鄉局提供）

記者郭世賢／新北報導

位於淡水捷運站對面的東來大廈海砂屋，2019年在新北市都更推動辦公室積極協調及市府眾多單位共同協助下，已於15日通過交維計畫，並開始進行拆除工程，預計2019年底拆除完成，提醒用路人經過中正東路、學府路及博愛路附近時，請多加注意，民眾如自學府路步行前往捷運站時，請依現場的臨時指標前往。

新北淡水東來大廈海砂屋1988年完工，原有81戶，為地上7層、地下2層建築物，社區在2012年被鑑定為海砂屋，現況鋼筋嚴重裸露、外牆剝落，危及居住安全，但原住戶意見紛歧未達共識，歷經數年都無法整合申請建照辦理重建。

為使住户能儘速重建家園，新北市府輔導社區自組更新會以都市更新程序辦理重建。今年由市府都更推動辦公室派員逐戶拜訪，了解社區住戶後續租屋、就學、身障輔助需求並加以媒合，並在淡水幸福里設置前進工作站，隨時提供諮詢服務，協助溝通整合，順利推動都更重建。

該社區居民已經整合共識並也在10月3日領得市府補貼的海砂屋自拆奬勵金20％，後續全部拆除完畢再領80％，總共可領約1500萬元。另該案的都市更新事業計畫已於2019年8月30日通過都更大會，後續市府將加速辦理事業計畫核定作業，希望讓住戶能儘快回家。

市府都市更新處張壽文處長表示，針對都更第三箭（危險建物加速重建）部分，東來大厦是新北市府列為優先輔導重建190案之一，現已開始拆除工程，其餘案件會持續協助輔導有危險之虞的社區加速推動都更；另外危老案目前受理112件，市府已核准83件，防災自治條例目前受理7件，已核准5件，市府也會加速審查效率，讓民眾儘速有安全的居住環境。

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