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國小學童也能辦新書發表會　新北圖書館14藝文平臺免費申請

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▲ 國小學童圖書館辦新書發表會 新北市圖14藝文平臺免費申請。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 國小學童圖書館辦新書發表會，新北市14藝文平臺免費申請。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館總館19日舉辦新書分享會，小朋友上台和大家分享自己創作的繪本故事與歷程，留下難忘的經驗。為了鼓勵小作家們可以持續透過文學與繪畫創作，新北市立圖書館特別免費提供場地，提供學生發表及相互觀摩學習的平台，目前新北市共有14個藝文平台，免費提供個人、社區、學校及民間藝文團體創作發表申請使用。

三重五華國小300位三年級的小朋友，聯手創作14本兒童繪本，並第一次申請國際標準書號（ISBN），成為正式出版的著作。新北市立圖書館特別免提供場地，為小作家們舉辦既溫馨又充滿童趣的新書分享會，現場除了展出孩子們的繪本創作，也讓小作家們透過生動活潑的故事說演，為現場讀者介紹他們的創作，享受閱讀與創作的樂趣。

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▲ 國小學童圖書館辦新書發表會 新北市圖14藝文平臺免費申請。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 三重五華國小300位三年級的小朋友，聯手創作14本兒童繪本。

新北市立圖書館王錦華館長表示，每一本繪本書，都可以看到小朋友充滿創意的想像與創作力，新北市立圖書館為提升學生創作能力，除積極充實閱讀資源，使孩子們擁有適合的閱讀環境與多元書籍，也鼓勵學生增加生活體驗。這次與三重五華國小共同舉辦的「創意繪本展」，便是希望提供喜愛文藝創作的學生一個發表作品的舞台，讓孩子可以盡情大展身手，進而建立自信心，同時培育多元創作長才。

新北市立圖書館目前開放14個藝文平台空間，免費提供各團體及個人創作發表申請使用，包括總館、五股分館、五股水碓分館、板橋江子翠分館、青少年圖書館、泰山分館、樹林大安圖書閱覽室、樹林彭厝圖書閱覽室、林口分館、淡水分館、汐止分館、蘆洲集賢分館、以及三重東區分館等展區。

五華國小「創意繪本展」10月19日至11月17日將於總館3樓展出歷年學生創作的53本繪本作品，以及創作歷程海報、影片等，歡迎大家一起來為小作家們加油打氣。相關展覽訊息及藝文平台申請方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2953-7868。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 國小學童圖書館辦新書發表會 新北市圖14藝文平臺免費申請。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 小朋友上台和大家分享自己創作的繪本故事與歷程。

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