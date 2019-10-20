快訊／宜蘭回收翁鋸鐵管爆頭亡「碎肉四散」　疑為軍方射落海未爆彈

記者董美琪／綜合報導

宜蘭縣頭城鎮一名做資源回收的吳姓老翁，20日下午在工寮切割一條鐵製長條物，當場被爆頭炸死，現場血跡斑斑。警方獲報到場拉起封鎖線，查看殘留疑一枚未爆彈殘骸，目前正進一步釐清爆炸原因。據了解軍方人員也到場了解，有軍事迷初判疑似是「軍方海神火箭彈」。

▲鋸圓形長型鐵物爆開，現場碎片四散。（圖／民眾提供）



警消表示，20日下午約4時10分獲報，頭城鎮濱海路三段一處工寮有不明爆炸，到場發現一名年約70歲老翁頭部破裂，腦漿四溢，明顯死亡。

鄰居透露，老翁已經退休，平常會做資源回收。據了解，老翁上午曾撿一個長約1.5公尺、直徑20公分的鐵製長條物回工寮，疑似是漁民在外海打撈回來，但老翁下午疑用電動切割器切割時，這個鐵製管狀物時突然傳出巨大爆炸聲響，當場喪命。

警方目前已針對這個鐵製長條管狀物展開調查，釐清老翁身故原因。據了解，未爆彈疑來自軍方射擊落海，漁民作業打撈上岸，但目前初步無法判定詳細彈種。

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有軍事迷從爆裂物外觀，判斷疑似是軍方海神火箭彈，但由於爆裂物剩殘骸碎片，因此詳細彈種仍待軍方未爆彈處理小組、警方等單位鑑定。

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