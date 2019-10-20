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新北後備軍人動起來　攜手板橋公所清潔環境助防疫

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▲ 新北後備軍人動起來 攜手板橋公所清潔環境助防疫。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北後備軍人動起來，攜手板橋公所清潔環境助防疫。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區後備軍人輔導中心號召近50位後備軍人，20日分別前往四維公園、玫瑰公園及國光公園，協助板橋區公所進行屈公病疫情的環境孳生源清除與噴消工作，並加強宣導民眾降雨後，務必加強清除孳生源，做好個人防蚊措施，避免感染蚊媒等傳染病，以行動力充分展現軍民一心、守護家園的理念。

板橋後備軍人輔導中心主任邱宏濱表示，各區輔導中心是後備指揮部軍民間的橋樑，協力推展全民國防、災害防救、動員召集等工作。今年中和區後輔中心也動員超過80位後備弟兄，前往圓通寺、樂天宮等周遭環境做孳清巡檢工作；樹林區後輔中心也將協助區公所進行登革熱防疫工作，持續為國家安全與發展貢獻心力。

▲ 新北後備軍人動起來 攜手板橋公所清潔環境助防疫。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北後備軍協助板橋區公所進行屈公病疫情的環境孳生源清除與噴消工作。

民政局長柯慶忠表示，後備軍人平時參與動員演訓、災害防救及社會服務，是國家與社會安定不可或缺的力量。每當重大災難或國家軍事需要，國軍部隊與後備軍人組織總是第一時間投入救災，像是前年的0602豪雨災害、還有在北臺灣肆虐的蘇迪勒颱風等，後備軍人深入山區協助運送物資，全力投入救災及復原工作，讓人民的生命及財產損失降到最低。

柯慶忠說，新北市有超過40萬的後備軍人，為各縣市中幅員最大的。各區輔導中心長期深耕鄉里，熟悉週遭地形環境，召集後備軍人協助災害防救，較易掌握災害影響範圍。在本市後備指揮部帶領下，除了召集後備軍人進行全民國防宣導、協助區公所辦理災害防救演習，更參與許多社會公益活動，包括訪視育幼院、慰問榮譽之家、舉辦捐血活動及慰問獨居長輩等，展現組織長期於地方落實服務工作。

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