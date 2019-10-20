韓國瑜副手誰加分？　命理師算出「1男1女」：讓他一飛沖天為王

▲韓國瑜正式請假投入大選，副手是誰至今未出爐。（資料照／記者賴君欣攝）



記者許力方／綜合報導

2020總統大選進入倒數84天，國民黨參選人韓國瑜請假全心投入造勢，副手人選花落誰家，受到外界高度關注，誰是韓國瑜的貴人？命理師詹惟中在政論節目中，依據生肖、姓名等分析，前台北縣長周錫瑋是「加分到極致」，另外從別的方向來看，前主播陳以真身為女性，也能幫韓國瑜大加分！

韓國瑜過去民調下滑，選情低迷，與對手蔡英文逐漸拉開差距，是否能逆轉勝，外界都在關注副手究竟是誰？詹惟中18日在《國民大會2020大白話》中表示，韓國瑜會選誰真的還不知道，但是依據生肖、姓名、南北及性別來深入分析，他算過張善政的紫微斗數，先別管張的生肖，未來十年運勢，官運好，「吸他後面十年的運，或許還有機會」，屬於可以加分的貴人之一。

韓國瑜生肖屬雞，雞叫做金，金水相生，雞很喜歡狗，叫做「三會」，左右逢源人脈好，周錫瑋就屬狗，且姓名學上，「錫」字中帶了個金，又帶了日、牛、王，代表雞一飛沖天為王，「加分到極致」。

其次，前內政部長李鴻源屬猴，「也是好的不得了」，對於屬雞的韓國瑜，在生肖學來看也是很好，其中名字裡「鴻」、「源」二字帶水又帶鳥、寶蓋頭，也很加分，詹惟中認為，「也可以拜託他，也是貴人一個！」

另外，從不同角度來看，詹惟中認為，屬蛇的陳以真和屬雞的韓國瑜也是三和，左右逢源人脈好、一呼百諾，以年齡、頭髮的量來看都是比較好的，年輕指數加分，其中名字中「以」代表一個人，人雞相逢互為貴人，而「真」中帶一點，雞會出頭，帶兩撇雞會變鳳凰、變大，和前面三個男生還比，也是「加分到極致」。

詹惟中認為，不要在乎陳以真的資歷，用她就是年輕人指標性的肯定，重點在於，蔡英文也是女性，有些策略女生對女生可以毫無保留，男生罵女生就有點害羞，而在許淑華已經在市長大選出盡風頭，但她屬兔。

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