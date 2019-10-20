韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？　真相曝光！環保團體：想賺新聞心態

▲韓國瑜原本安排淨灘活動，但海灘被搶先一步清理過。（圖／記者洪正達攝）



記者陶本和／台北報導

兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜20日下午原訂要到台南黃金海岸淨灘，但是19日早就被所謂「不明人士」清乾淨，讓韓陣營傻眼，甚至放話懷疑「刻意卡韓」。不過，事實上是慈濟小學、聖功女中與國際團體，在當天早上8點多既定安排的淨灘活動。

韓國瑜20日出席黃金海岸淨灘活動，不過韓營2天前有先派人到場查看，當時海灘有許多瓶罐、塑膠垃圾以及漂流木頭等，但韓營19日再到場做最後場勘時，卻發現有不明人士在場撿垃圾，讓韓營相當困惑。

韓陣營事後查證，卻發現沒有人向台南市政府申請淨灘，因此對於「淨灘人士」動機，不得而知，甚至拋出有人刻意「卡韓」的氛圍。

不過，事實上，是慈濟小學、聖功女中與國際團體，在當天早上8點多，就已經有安排的淨灘活動。對此，常參與淨灘的環保團體很好奇地表示，一般來說淨灘都會安排在上午，一來太陽不會太大，二來因為假日，所以安排在上午進行，下午大家整理好還可以有其他活動。

常參與淨灘的環保團體指出，，選擇這種「下午去早市」的即興式做法，反正賺一條新聞的心態，這樣的安排也是可以預期。

▼韓國瑜下午本來安排淨灘活動，但被搶先一步，真相曝光。（圖／讀者提供）



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