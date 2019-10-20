　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？　真相曝光！環保團體：想賺新聞心態

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜原本安排淨灘活動，但海灘被搶先一步清理過。（圖／記者洪正達攝）

記者陶本和／台北報導

兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜20日下午原訂要到台南黃金海岸淨灘，但是19日早就被所謂「不明人士」清乾淨，讓韓陣營傻眼，甚至放話懷疑「刻意卡韓」。不過，事實上是慈濟小學、聖功女中與國際團體，在當天早上8點多既定安排的淨灘活動。

韓國瑜20日出席黃金海岸淨灘活動，不過韓營2天前有先派人到場查看，當時海灘有許多瓶罐、塑膠垃圾以及漂流木頭等，但韓營19日再到場做最後場勘時，卻發現有不明人士在場撿垃圾，讓韓營相當困惑。

韓陣營事後查證，卻發現沒有人向台南市政府申請淨灘，因此對於「淨灘人士」動機，不得而知，甚至拋出有人刻意「卡韓」的氛圍。

不過，事實上，是慈濟小學、聖功女中與國際團體，在當天早上8點多，就已經有安排的淨灘活動。對此，常參與淨灘的環保團體很好奇地表示，一般來說淨灘都會安排在上午，一來太陽不會太大，二來因為假日，所以安排在上午進行，下午大家整理好還可以有其他活動。

常參與淨灘的環保團體指出，，選擇這種「下午去早市」的即興式做法，反正賺一條新聞的心態，這樣的安排也是可以預期。

▼韓國瑜下午本來安排淨灘活動，但被搶先一步，真相曝光。（圖／讀者提供）

▲▼韓國瑜下午本來安排淨灘活動，但被搶先一步，真相曝光。（圖／讀者提供）▲▼韓國瑜下午本來安排淨灘活動，但被搶先一步，真相曝光。（圖／讀者提供）

▲▼韓國瑜下午本來安排淨灘活動，但被搶先一步，真相曝光。（圖／讀者提供）

其他人也看了這些新聞...

藍營要求比照韓國瑜請假拚大選　蔡英文嗆荒謬：總統是國家運作核心
韓國瑜放韓假　柯文哲：我是很羨慕啦！不需要走到這一步
韓假不夠放！扣除剩餘休假韓國瑜再請57天扣薪事假

更多熱門新聞...

「放韓假」狂掃13間宮廟　一張圖看韓國瑜「傾聽之旅」
陳其邁：政務官沒有週六日「更沒有寒暑假」
與蔡英文民調接近？韓國瑜：否則她不用搶中華民國的票

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／港女箱屍案嫌「來台自首遭阻」　港府喊話了
女生狂發曖昧訊息給未婚夫！　宣宣直接「撥號打回去問候」…高招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜副手誰加分？　命理師算出「1男1女」：讓他一飛沖天為王

中職／恭喜林立MVP拿新車　鄭文燦下秒補槍：守備要加強

韓國瑜想淨灘…「垃圾卻被撿光」真相曝光　這群小學生「意外卡韓」

韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？　真相曝光！環保團體：想賺新聞心態

韓國瑜快閃花園夜市！支持者擠爆「卡韓3分鐘」…行程緊急喊卡

韓國瑜今原本想淨灘　海灘垃圾被「不明人士」全清光

獨／「可以像蔡英文在總統府一樣好好做事嗎」　南一中生嗆韓成預祝神台詞

蔡英文：選一個給勞工希望的政府　讓經濟在四小龍、競爭力都第一

柯文哲諷：高雄沒市長！韓國瑜「他酸我不是一朝一夕」大笑：陳年老醋工廠

民調一直掉！楊秋興酸韓國瑜：還能選得下去嗎？　預測2020藍營三輸

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

女友假裝「削骨、隆鼻」惡整男友！　他一看嚇傻...心疼回：原本就很好看

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

蕭敬騰x張芮僑深情對唱《寂寞還是你》　戴佩妮看傻：嘴巴都打開了！

韓國瑜副手誰加分？　命理師算出「1男1女」：讓他一飛沖天為王

中職／恭喜林立MVP拿新車　鄭文燦下秒補槍：守備要加強

韓國瑜想淨灘…「垃圾卻被撿光」真相曝光　這群小學生「意外卡韓」

韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？　真相曝光！環保團體：想賺新聞心態

韓國瑜快閃花園夜市！支持者擠爆「卡韓3分鐘」…行程緊急喊卡

韓國瑜今原本想淨灘　海灘垃圾被「不明人士」全清光

獨／「可以像蔡英文在總統府一樣好好做事嗎」　南一中生嗆韓成預祝神台詞

蔡英文：選一個給勞工希望的政府　讓經濟在四小龍、競爭力都第一

柯文哲諷：高雄沒市長！韓國瑜「他酸我不是一朝一夕」大笑：陳年老醋工廠

民調一直掉！楊秋興酸韓國瑜：還能選得下去嗎？　預測2020藍營三輸

國小學童也能辦新書發表會　新北圖書館14藝文平臺免費申請

綠茶被爆偷吃行徑「成渣男代表」！　蘿莉塔掀戰急滅火：他是敬業好藝人

發揮不對稱作戰能力　嚴德發：兩棲是防衛作戰關鍵戰力

快訊／箱屍案兇手來台自首被阻　港府喊話：望台灣務實及積極接收

吳亦凡187cm升降舞台藏不住！　整顆頭「蹦出地面+表情淡定」網笑：好像打地鼠

亞錦賽／林子偉信仰虔誠　特殊打擊習慣獻上帝

港警荔枝道尋獲爆裂物　大埔攔查2車「發現42支汽油彈」

變裝皇后成「跨性別老師」　回答學生質問讓人跪了

日職／高橋礼6.2局無安打　軟銀6比3退巨人系列賽2勝領先

女童小巷突然衝出！遭「轎車猛撞」噴飛重摔　驚悚畫面曝光

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

政治熱門新聞

韓國瑜台南造勢10萬人？他估僅1萬…驚見幫呂連署書

韓國瑜哭了！韓流、國旗重現台南綠營鐵票倉

韓國瑜離場遭2民眾突襲攻擊！

韓國瑜台南遭蛋襲！阿扁、呂秀蓮也在這中彈

韓國瑜被丟雞蛋　民進黨火速聲明

韓國瑜：觀光局要升格為「觀光部」

網自辦民調「韓國瑜輸蔡英文19％」　韓粉不服

久違現身氣色佳　李登輝：唯一支持蔡英文！讓蔡總統成功連任

韓粉「住加護病房也會投票」萬人慌了

韓國瑜快閃花園夜市！支持者「卡韓3分鐘」

徐耀昌批同婚會絕子絕孫　挺同團體：請道歉

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？真相曝光

韓國瑜會選不下去！楊秋興：換柱2.0不是不可能

更多熱門

相關新聞

韓國瑜想淨灘前一天垃圾被撿光　真相曝光

韓國瑜想淨灘前一天垃圾被撿光　真相曝光

國民黨總統參選人韓國瑜原訂20日下午要到台南黃金海岸淨灘，不過卻傳出沙灘上的垃圾在19日被不明人士撿光，讓韓陣營一度懷疑是否有人刻意踩場。原來是第六河川局19日號召志工、社區及學校響應「全國河川日」活動，到黃金海岸周邊淨灘。有網友也查出台南慈濟小學粉絲團也貼出淨灘照片，笑說「小朋友淨灘都低調不宣揚」。

韓國瑜快閃花園夜市！支持者「卡韓3分鐘」

韓國瑜快閃花園夜市！支持者「卡韓3分鐘」

韓原想淨灘　垃圾全被「不明」清光

韓原想淨灘　垃圾全被「不明」清光

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

蔡英文大讚洪慈庸國會表現

蔡英文大讚洪慈庸國會表現

關鍵字：

韓國瑜環保團體2020大選國民黨2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

即／他拿電鋸切割1.5m鐵管　慘被炸死「碎肉四散」

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

方向盤左邊「神奇桿子」功能曝　駕駛：很多人不知道

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

莊敬高職21歲「南韓帥老師」曝光！

更多

最夯影音

更多
屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！
暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面