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全運會花蓮代表隊捷報頻傳　搶先摘下3金、3銀、3銅成績亮眼

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▲縣長徐楱蔚與運動員有默契地擊掌高喊加油。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐楱蔚與運動員默契擊掌，高喊「加油！」（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2019年全國運動會10月19至24日於桃園盛大舉行，花蓮縣代表隊選手及隊職員共計389人參賽。目前花蓮代表隊已在輕艇、游泳及保齡球等項目已摘下3金、3銀、3銅的好成績，表現相當亮眼。20日一早，花蓮女子足球隊又以7：0輕取嘉義隊。

上午8時許，花蓮縣長徐榛蔚首站前往國立體育大學足球場，致贈加菜金、水果禮盒為花蓮代表隊選手加油打氣。現場選手們個個蓄勢待發，徐楱蔚與運動員有默契地擊掌高喊加油， 有信心今年打破上屆全運會11金12銀12銅的好成績。

▲縣長徐楱蔚與運動員有默契地擊掌高喊加油。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮女足以7：0勝嘉義縣隊。

慰勞選手之餘，縣府團隊也趁著此次全運會，率縣政團隊觀摩競賽場域，從硬體到軟體設備，舉凡動線規劃、運動設施與設備、場館配置等，皆可做為明年度花蓮籌辦全民運動會寶貴的經驗。

▲縣長徐楱蔚與運動員有默契地擊掌高喊加油。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

目前花蓮代表隊在輕艇、游泳及保齡球項目已摘下3金、3銀、3銅的好成績，表現相當亮眼。

全運會賽事於19日至24日間舉辦，少數幾項賽事提前進行，目前花蓮於輕艇、游泳及保齡球項目已摘下3金、3銀、3銅的好成績，表現相當亮眼。

接下來的賽事也有許多熱門奪牌項目，包括「台灣最速男」楊俊瀚、「跨欄女神」謝喜恩、全國兩項游泳紀錄保持人黃國庭，以及力爭男足冠軍二連霸、女足三連霸的國家隊選手等，可望在近日如火如荼舉辦的各項賽事中，再為花蓮體育大縣爭取最高榮譽。

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