因茶結緣相守一生！茶行老闆受感動捐擂茶　阿嬷找回最初幸福

▲▼華山基金會鹿野愛心天使9週年感恩茶會，邀請長輩一起參加擂茶初體驗。（圖／華山基金會提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

華山基金會鹿野愛心天使站20日上午在永安村老人活動中心舉辦9週年感恩茶會，邀請陳潘阿嬤與26位長輩共襄盛舉，體驗擂茶DIY，並分享服務點滴，感謝義工及善士長期協助。

台東鹿野85歲獨居的陳潘阿嬤，5年前丈夫因病過世，說起與丈夫的過往十分不捨，兩人年輕時在茶園相識，相知相惜而決定共組家庭，回想茶園工作時光，不禁紅了眼眶。自2011年起華山基金會提供免費關懷訪視、物資協助等，至今已協助滿8年，是目前服務最久長輩。

▲▼鹿野鄉永安村新元昌紅茶贊助30組擂茶DIY，讓他們能動手做，帶給長輩豐富難忘回憶。

鹿野鄉歷史最悠久茶行永安村新元昌紅茶產業文化館第三代傳人溫慶裕得知後，疼惜阿嬤遭遇，決定幫她回味過去的快樂時光，當天贊助30組擂茶DIY，也親自指導爺奶擂茶，讓他們能動手做，帶給長輩豐富難忘回憶。

陳潘阿嬤笑著說:「原來茶也可以這樣喝，過去從來沒有擂茶過，很謝謝站長，今天真的很開心。」

自民國88年成立，免費服務65歲以上三失（失能、失依、失智）長輩的華山基金會，誠摯邀請您加入「送愛到家~因為有您」服務計畫，一位長輩服務經費1250元/月、15,000元/年，讓愛永續，愛心專線：（089）551-417 陳小姐。