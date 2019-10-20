女童小巷突然衝出！遭「轎車猛撞」噴飛重摔　驚悚畫面曝光

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣田尾鄉三溪路19日下午發生一起驚險車禍，一輛轎車行經當地一間民宅前方時，旁邊突然有一名6歲女童跑步衝出來，駕駛煞車不及當場把女童撞飛，女童嚇的立刻爬起來不斷尖叫哭喊，所幸送醫後只有背部瘀青沒有大礙，警方後續也會釐清相關責任。

影片中可以看見，當時一名30歲莊姓女子開車行經田尾鄉三溪路一處狹窄巷弄，下一秒6歲女童突然就旁邊的庭院跑步衝了出來，讓她根本來不及煞車就直接撞上對方，嚇得她與車內另一名乘客不知所措。還好當時車子的速度不快，女童倒地後還能自己站起來，但也受到驚嚇在一旁不斷哭泣。

▲女童小巷衝出被轎車猛撞，驚悚畫面曝光。（圖／東森新聞）

撞擊瞬間讓人看了直冒冷汗，幸好女童送醫後只有背部瘀青，其餘沒有大礙。據悉，被撞的女童原本與家人住在新竹，這次跟家人一起回到彰化老家，空閒時跑到對面的鄰居家玩，當時是想回家拿東西，才會跑出庭院被車撞到，讓家人跟鄰居都嚇壞了。

海豐派出所副所長柳江聲表示，肇事女駕駛事後有自行報案，「她怕說對方會誤會，說她撞到人沒有報案，怕會有肇逃的嫌疑」，因此讓警方釐清車禍的相關責任，也幸好這一撞的力道不大，否則將又是一起不幸悲劇。

▲女童突然從庭院的牆後衝了出來，駕駛反應不及當場撞上。（圖／東森新聞）

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