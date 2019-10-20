韓國瑜想淨灘…「垃圾卻被撿光」真相曝光　這群小學生「意外卡韓」

▲謝龍介表示先替大家探查地點，原本海岸相當骯髒。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）



記者董美琪／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜原訂20日下午要到台南黃金海岸淨灘，不過卻傳出沙灘上的垃圾在19日被不明人士撿光，讓韓陣營一度懷疑是否有人刻意踩場。原來是第六河川局19日號召志工、社區及學校響應「全國河川日」活動，到黃金海岸周邊淨灘。有網友也查出台南慈濟小學粉絲團也貼出淨灘照片，笑說「小朋友淨灘都低調不宣揚」。

韓國瑜20日出席黃金海岸淨灘活動，不過韓營2天前有先派人到場查看，當時海灘有許多瓶罐、塑膠垃圾以及漂流木頭等，但韓營19日再到場做最後場勘時，卻發現有不明人士在場撿垃圾，讓韓營相當困惑，甚至一度以為有人刻意清理。韓國瑜20日到場笑說，已經被告知海灘是乾淨的，沒有垃圾可以撿，「英雄無用武之地」，這樣也是好事。

▲韓國瑜台南公益淨灘。（圖／記者洪正達攝，下同）



有網友發現，台南市慈濟國小在10月19日有排淨灘活動，開玩笑說，「原來是慈濟卡韓」。據了解，水利署第六河川局號召近百名志工、多個社區及學校響應，約從上午8時起到黃金海岸淨灘。

網友得知真相後大讚，「小朋友淨灘都低調不宣揚der」、「謝謝小朋友跟老師們！你們好棒」、「小朋友們超棒的，一起維護整潔吧」、「感謝慈濟小學的努力」。

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