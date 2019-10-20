結婚3年狂「嗨嗨搖擺」！人妻卻生不出來　醫檢查一驚：還是處女

圖文／周刊王

夫妻結婚後，都會盼望新成員到來，讓家庭更完整。大陸杭州卻有一對夫妻，妻子遲遲沒有懷孕，讓婆婆相當焦急，甚至開始猜測是不是夫妻的身體出問題，帶媳婦去醫院檢查居然發現，成為人妻多年的媳婦竟還是處女！

根據《每日商報》報導，27歲的小彩（化名）日前被婆婆帶往杭州市中醫院中醫婦科檢查，小彩與丈夫已結婚3年多，但不論多努力做人、吃補品，卻始終無法懷孕，讓公婆非常著急，婦科的樓毅雲醫師先是替小彩進行陰道超音波等系列檢查，豈料之後卻接到照超音波醫師回應「單子有沒有錯？患者還是處女，不適合做這個檢查」。

醫師相當吃驚，私下詢問小彩，才知道原來她非常怕痛，每當夫妻行魚水之歡，要突破處女膜時她都會因為疼痛而抗拒。儘管用盡各種方法多次嘗試，但她仍無法突破心理和生理障礙，這也使丈夫不敢再碰她，害怕會傷到妻子，甚至也影響產生心理恐懼，而醫師替小彩丈夫檢查，發現他的精子活力也較低。

樓毅雲醫師指出，夫妻兩人的情況並不常見，女方可能是因為心理因素導致，當然也不排除器質性的疾病導致的疼痛，需進一步檢查後確定，而男方則是存在一定的性功能障礙和心理障礙，夫妻都必須先克服心理障礙，並接受治療，若真的無法突破，也建議女方可動手術切開處女膜。

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