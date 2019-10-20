「32樓摔到17樓」掛在鷹架上！高雄男雙腿變形　疑未綁繩血濺工地慘死

▲吳姓工人從32樓墜下，遺體掛在17樓鷹架 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



記者許力方、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄前鎮區發生工安死亡意外，58歲吳姓工人在中華五路、復興路口一處大樓建築工地，疑似打石作業施工不慎，從32樓墜落17樓，目擊者聽聞撞擊聲響，抬頭赫然看見他掛在17樓的鷹架上，趕緊報案。警消趕到時，他雙腳變形、疑似後腦著地，留下血漬，已經明顯死亡，且身上並未綁有安全鎖等設備，勞檢處並已經勒令工地停工接受調查。

事發於20日下午2時許，吳姓工人在32樓牆外進行打時作業，據悉，當時現場還有另一名監工，現場聲音吵雜、兩人距離甚遠，等他猛然回頭一看，發現吳男消失，隨後目擊者聽聞撞擊聲響，這才發現他不慎墜落17樓的鷹架施工平台，趕緊報案。

警消到場時，吳男躺在17樓建物外緣和鷹架中間，雙腿嚴重骨折變形，且疑似後腦著地，留下血漬，救下他時已經明顯死亡。據悉，當時並未在吳男身上找到安全繩索等設備，初步排除他殺，因現場沒有監視器，詳細墜樓原因仍待進一步調查釐清。

警方目前已經通知另一名洪姓監工以證人身份前往說明，檢方將於21日上午相驗。高雄市勞工局表示，承攬國城建設於該處建築工程的營造公司吳姓工人，當時在32樓外牆進行打石作業，不慎墜落17樓死亡，勞檢處已經派員檢查，目前已勒令停工，接受調查。

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