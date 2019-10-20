要外送員去超商買衛生棉＋代繳「水電費」…到指定地點卻人間蒸發

▲疑似詐團貼出條碼誆稱要外送員代繳水電，外送員到達交貨地點時對方卻人間蒸發。（圖／取自臉書草屯人）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮一家新興的外送業者，旗下外送員接獲訂單，該消費者除要外送員到超商購買女性生理用品外，又貼出條碼要求幫忙繳納水電費635元，但當外送員買齊商品、代繳完水電費，到達指定交貨地點時，對方手機卻怎麼打也打不通，最後只得自己吞下這筆金額。

草屯一家9月中旬開幕的外送業者，20日在臉書地方社團「草屯人」PO出公告，內容指出，旗下外送員日前接獲一張訂單，除要求外送員到超商購買價值68元的衛生棉跟濕紙巾外，也貼出條碼要外送員幫忙繳納水電費635元，不過當外送員到達指定地點時，對方卻不肯接手機，讓該外送員白白損失了703元加上油錢。

業者懷疑，有可能是同業競爭，但也不敢肯定，目前已向警方備案處理；另外，業者也指出，回撥該用戶電話號碼時，發現顯示的不是台灣地區。最後業者與該外送員對分該筆損失，並將與該消費者的對話Po上臉書，引起網友熱議。

▲▼疑似詐團與外送員的對話，要外送員購買衛生棉、濕紙巾，及代繳水電費，待外送員到達指定地點時電話卻打不通。

有網友看了對話內容，直指「這根本就是詐騙！」，更有其他網友表示，除了這次，日前也有類似案例，而內容也是要求對方購買衛生棉，並且給條碼要外送員幫忙代繳，除了指定外送地點不同，內容幾乎一模一樣！「莫非這是新型的詐騙手法？」。

警方表示，如果只是單純惡作劇下訂單後不取件，由於消費者尚未取得商品，並不構成詐騙要素，外送業者可依「違背履行契約義務」，委請律師向該消費者進行民事求償。

而此案中，該消費者已從外送員代繳「水電費」中獲得利益，卻又刻意不接電話，且電話號碼區域不屬於台灣，如同常見的「詐騙電玩點數」一般，屬詐騙的機率非常高，且難以追查，呼籲業者須對員工進行員工教育，不得輕易代繳任何款項，以免類似情事再度發生。

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