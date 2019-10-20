一周天氣出爐！北東「雨最多」時間點曝　氣象局：可以準備換季了

▲未來一周都受東北風影響，迎風面北東有雨，氣象局指出，可以開始準備換季的衣服棉被。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來這一周大致都是受東北風的影響，北東後半周水氣漸多，下雨時間範圍將增加，中南部則維持穩定好天氣。另外，氣象局也提醒，逐漸有點秋意，可以開始準備換季的衣物棉被。

氣象局表示，北部、東北部未來一周白天舒適早晚涼，降雨以迎風面地區為主。前半周（周三前）水氣較少，好天氣的時間居多，後半周（周四起）水氣漸漸增多，下雨的範圍和時間也增加。溫度部分，低溫約21-23度，但周二三水氣較少，受到輻射冷卻影響，北部早晚低溫下探19度。

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▲一周雨區以迎風面北東為主，周四起降雨漸增。（圖／中央氣象局）

中南部整週天氣大致穩定，僅山區偶有零星的午後陣雨，白天還是比較暖熱，中午前後高溫仍超過30度，但傍晚之後氣溫降得快，夜間清晨會滿有涼意，約20-21度，屬於日夜溫差大的天氣型態，早出晚歸可加件薄外套。

▲秋意漸濃，氣象局指可以開始準備換季衣物，其中，周二三北部低溫約19度。（圖／記者林敬旻攝）

至於太平洋上的兩個颱風浣熊、博羅依都對台灣都沒有直接影響，不過21、22日還是會有長浪的現象，提醒在東半部、恆春半島沿海及基隆北海岸活動的朋友要特別注意安全。