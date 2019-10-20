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汪喵星人愛台南！　黃偉哲：將動保觀念內化成為生活習慣

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▲台南市動保處舉辦的「汪喵星人愛台南」動保宣導活動，台南市長黃偉哲帶著狗女兒「黑妞」一起出席為動保代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處舉辦的「汪喵星人愛台南」動保宣導活動，台南市長黃偉哲帶著狗女兒「黑妞」一起出席為動保代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為倡導正確動保觀念，提升寵物登記、狂犬病疫苗施打及流浪動物認養率，讓市民朋友更加了解台南市各項動保政策，並呼籲民眾做個善盡責任的寵物飼主，汪星人鐵粉台南市長黃偉哲，20日帶著狗女兒「黑妞」一起出席由動保處舉辦的「汪喵星人愛台南」動保宣導活動。

黃偉哲市長，除了與民眾及毛小孩同樂，也以身作則，期望大家都能一起學習尊重、愛護生命，共創一個共生共好的友善動物城市。

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▲台南市動保處舉辦的「汪喵星人愛台南」動保宣導活動，台南市長黃偉哲帶著狗女兒「黑妞」一起出席為動保代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日特別帶著從動物之家認養的毛小孩「黑妞」現身的黃偉哲市長表示，希望透過「汪喵星人愛台南」的動保宣導活動，能將動物保護的觀念深植人心，內化成為生活的習慣，因為毛小孩就是人們生活中的一部分，隨時隨地提醒我們保護動物的重要性，不論是汪星人或喵星人，盼大家都能友善動物。

▲台南市動保處舉辦的「汪喵星人愛台南」動保宣導活動，台南市長黃偉哲帶著狗女兒「黑妞」一起出席為動保代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為鼓勵各級學校認養流浪犬做為校園犬，還有校園萌犬人氣票選，由入圍者南科實中國小部、楠西國中、岸內國小、竹橋國小、德高國小、德南國小及土城高中的師生們上台分享校犬的特殊才藝與校園趣事；最終由德高國小的校犬拉拉奪冠，黃偉哲市長親自授獎。此外，活動現場也展示了台南市工作犬推廣成果與專業的毛孩幫手帶給人們的幫助，請有需求的民眾踴躍認養工作犬。希望大家不分你我，透過動物而串連的各種緣分，讓人更加感受到生命的美好。

▲台南市動保處舉辦的「汪喵星人愛台南」動保宣導活動，台南市長黃偉哲帶著狗女兒「黑妞」一起出席為動保代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日活動現場氣氛非常活潑熱鬧，又具有教育意義，不僅有免費的犬貓健診、寵物登記、狂犬病及七合一疫苗注射、動物造型紙黏土教學等好康活動，以及愛心義賣、闖關活動、寵物美容及行為諮詢等，許多家長都帶著孩子與毛小孩一同前來參加，大家互相交流，無形中也促進人與人之間的友善關係。

▲台南市動保處舉辦的「汪喵星人愛台南」動保宣導活動，台南市長黃偉哲帶著狗女兒「黑妞」一起出席為動保代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處表示，黃偉哲市長上任以來就積極推動各項動物保護政策，如：採用符合人性的方式管理流浪犬族群，包括實施犬貓絕育暫置（TNVR），積極推動認養工作犬、以及全國場數最多的私人動物收容所輔導管理等，雖然預算經費相較於其他縣市不足，但台南開創獨特且具人性化的做法深受肯定，已成為其他縣市相繼跟進榜樣。

▲台南市動保處舉辦的「汪喵星人愛台南」動保宣導活動，台南市長黃偉哲帶著狗女兒「黑妞」一起出席為動保代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關於目前全國都面臨流浪毛小孩收容空間不足的問題，市府正積極規劃和執行源頭管控，加強認養及新建動物保護教育園區增加收容空間等方案來因應與改善。期望在動保團體、民間單位及愛心人士們持續無私的付出及協助之下，透過公私協力將台南打造成為友善動物城市。

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