中央廣播電台舉辦新住民活動　空間活化促進文化融合

▲中央廣播電台「新」情拉力歐廣播暨異國風市集熱鬧登場。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了號召各界用行動關懷文化平權和多元參與，並響應台灣文化日，中央廣播電台國家廣播文物館於20日舉辦「新」情拉力歐廣播暨異國風市集。

▲法籍主持人魏仕傑擔任中央廣播電台「新」情拉力歐廣播暨異國風市集主持人。（圖／讀者提供）

嘉義民雄鄉有1600多位新住民，數量為嘉義縣所有鄉鎮之冠，國家廣播文物館位處民雄，並做為嘉義縣地方文化館，希望能藉由「新」情拉力歐廣播暨異國風市集的活動，讓文物館成為一個開放空間，讓在地居民和新住民自在交流，一早有藏族和越南的新住民，穿著傳統服飾盡情展演異國風情歌舞外，現場也準備越南清燉牛肉河粉、咖哩雞肉河粉、青木瓜沙拉等特色小吃供現場民眾試吃嚐鮮，用舌尖品味不同的飲食文化。

▲中央廣播電台黃吉祥舉辦新住民活動，活化電台空間。（圖／讀者提供）

廣播文物館的藝文走廊10月起展出前中央廣播電臺的法語節目主持人魏仕傑的創意畫作個展，已經旅居臺灣13年的魏仕傑也現場分享他對台灣文化的體驗。他提到，在台灣受到台灣人的熱情接待，讓他完全不想回法國，而且台灣的大自然也提供很多創意的靈感。這次展出的作品有「Arabesque 慢藤花紋」與「Poucet de papier小拇指の紙景」系列作品。

中央廣播電台擁有14個語種節目，透過中短波及網路對海內外播出，其中印尼語、泰語及越南語等東南亞語種節目，深受國內新住民朋友的喜愛與支持，央廣廣播文資組組長黃吉祥表示，廣播節目能夠深入日常生活中，藉由央廣的廣播節目，串連來自不同國家的新住民，不僅能讓他們了解台灣的社會狀況，也藉由熟悉的母語廣播，紓解思鄉情懷。民雄鄉長何嘉恒也到場共襄盛舉，他感謝國家廣播文物館提供一個讓新住民和居民交流的場所，也希望未來能夠持續辦理這樣的活動。



