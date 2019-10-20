2019黑面琵鷺保育季開跑　黃偉哲：公私部門協力相挺黑琵已超過千隻

▲2019黑面琵鷺保育季開跑，台南市長黃偉哲等人出席為活動，號召全台民眾來台南賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2019黑面琵鷺保育季10月20日開跑，台南市長黃偉哲出席為活動揭幕，號召全台民眾來台南賞黑琵，並分享台南黑面琵鷺出現數量已超過千隻的好消息，重視保育議題的立委郭國文，及市議員陳昆、與穎艾達利也親自參加，現場還有吸睛的超跑家族車隊前來共襄盛舉。



黃偉哲市長表示，黑面琵鷺保育不只是七股在地或台南人才會關心，而是全台灣都重視的議題，過去隨意捕抓的行為現在已不復見，顯示社會已形成共識，目前台南黑面琵鷺度冬族群已經超過1000多隻，保育成果深獲國內外肯定，他特別感謝農委會林務局及特有生物研究保育中心的學者專家投入，與台南市生態保育學會等各界志工一同推廣保育觀念，並承諾市府會盡全力協助未來的保育工作。





農業局表示，每年9月到翌年4月，黑面琵鷺成群結隊地來台度冬，台南轄內濕地成為黑面琵鷺等冬候鳥之主要棲息及覓食場所，除因食源豐富外，最重要的是不受干擾且腹地廣大，讓各鳥種感覺安全而進駐。





農業局指出，2019年1月進行的黑面琵鷺全球同步普查，共記錄到全球4463隻黑面琵鷺，增加522隻。台灣則記錄到2407隻，較去年增加307隻，顯示台灣仍是全球黑琵最重要的度冬區。其中台南有1265隻，較去年增加307隻，連續10年黑面琵鷺度冬族群破千隻。台南將與其他縣市合作，發揮濕地保育軸與生態廊道的效果，提升台灣在黑面琵鷺及其他生物多樣性的保育成效，期望10年內讓黑面琵鷺脫離瀕危物種。





「2019黑面琵鷺保育季」是由行政院農委會林務局指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦，今年以【我愛黑琵、飛躍台南happy】為主題，系列活動包括超跑家族領航happy行、黑面琵鷺數來寶活動、黑面琵鷺親子賞鳥行、黑面琵鷺環保創意展、黑琵happy剪影剪紙、黑面琵鷺模型展、2019黑琵親子輕旅行等。