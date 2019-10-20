蔡英文：選一個給勞工希望的政府　讓經濟在四小龍、競爭力都第一

▲總統蔡英文出席「2020蔡英文總統連任全國勞工後援會成立大會」（圖／蔡英文競選辦公室提供，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統參選人蔡英文20日出席在台中舉辦的「2020蔡英文總統連任全國勞工後援會成立大會」授旗給召集人施朝賢。她在致詞時呼籲，要選一個給勞工希望跟未來的政府，會繼續努力把台灣產業做起來，讓台灣經濟在四小龍第一、產業競爭力也變成第一。

蔡英文致詞時表示，因為勞工朋友的努力國家才能前進，創造令人驕傲的成果，台灣這幾年經濟相較於國際情勢來的穩定。國內失業率下降，就業機會也因投資增加而變多，台股指數和物銷訂單的上揚，也代表台灣正在變好，而且是愈來愈好。

蔡英文指出，政府不僅要讓經濟成長也要讓成長的果實和台灣人分享，而執政三年來，她要求團隊施政目標要讓人民有感，讓辛苦打拼的人民得到最多的照顧。

蔡英文說，今年五月是史上規模最大的減稅政策，提高四大扣除額，讓月薪三萬以下的民眾不用繳所得稅，感受到政府的誠意，「經濟有成長、稅收有增加，就給大家減稅」。

蔡英文接著說，基本工資調漲四次，是第一個年年敢漲基本工資的政府，讓我們告別了22K的時代，現在工資是23,100元；而時薪也從150元調至155元，讓打工族或二度就業朋友都有感受到收入的提升。

其次蔡英文說，也透過正式的立法來保障派遣工的權益，已正式宣布政府機關內的派遣工在一定時間後，不再有派遣工，全部都是用正式聘僱來雇用；另外，也要求使用派遣勞工的要派單位要一起共同負擔雇主的責任，才能保障派遣工人的權益。

再者第三，蔡英文指出，「勞動事件法」明年要正式上路，未來遇到勞資糾紛需要打官司，不僅訴訟費用減免，還有專業勞工法庭，讓勞工更有將機會爭取該有的權益。

蔡英文表示，從2016年開始，民進黨執政把台灣大致基礎打好，在基礎之上把每項建設一樣一樣地做出來，讓國家所需要的進步建設一樣樣到位。她也再次呼籲，選一個給勞工希望、給勞工未來的政府，將來要一起繼續努力把台灣產業做起來，跟勞工朋友再創台灣產業榮景，讓台灣經濟在四小龍第一、產業競爭力也變第一。

其他人也看了這些新聞...

►初選後首度替蔡英文輔選 賴清德喊話僑胞：現在是團結時候

►如何讓兩岸外交休兵？ 韓國瑜以「阿拉丁神燈精靈」做比喻

►趁韓假直搗高雄公布立委名單 柯文哲：總不能永遠台北看天下

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來