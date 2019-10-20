嘉義大學百年校慶路跑　2千人跑蘭潭祝生日快樂

▲嘉大創校百週年校慶舉辦路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義大學歡慶百週年校慶，特別舉辦國人秋季時喜愛的路跑活動。20日早上5點在蘭潭校區嘉禾館前，由嘉大艾群校長鳴槍起跑。此次路跑活動有樂活5公里組、迷你馬10公里組及超半馬23公里組，報名人數約2,000人，報名相當踴躍，每位參賽一大早5點就抵達學校，伸展熱身，蓄勢待發。

▲民眾扶老攜幼參加嘉大校慶路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）

路跑活動安排在風光明媚的嘉義市蘭潭風景區，從蘭潭校區嘉禾館前出發後，沿著山光水色的環潭公路繞行蘭潭，再回到會場。嘉大艾群校長表示，往年校慶，學校舉辦校內教職員工生路跑活動，讓全校師生同仁除工作念書之餘，也能鍛鍊強健的體魄，今年嘉大百週年校慶，歡迎全國民眾到嘉義大學共同感受這份喜悅，同時感謝嘉大校友總會及多家企業贊助活動。

本次路跑依組別分男、女總名次成績排名前10名者可獲得獎盃；參加23公里超半馬組前10名者再頒發獎金。比賽成績揭曉如下：23公里超半馬男子組由張添恩拔得頭籌，第二名張添順，第三名江哲賢；女子組則由侯袖媛奪得冠軍，第二名與第三名分別張雅婷和黎艾玲；迷你馬10公里男子組由許凱智一馬當先，許茗冠緊接在後，第三名為楊士弘；女子組第一名是洪培芳，李秉真位居第二，第三名董淑貞；樂活5公里男子組第一名由黃志明奪標，楊為今居次，萬俊達取得季軍；女子組則由李曉芳奪得冠軍、沈靚芳奪得亞軍、黃淑娟獲得第三名。

▲嘉大創校百週年校慶頒獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次活動提供精緻嘉大百年紀念Ｔ裇及1枚校慶路跑紀念徽章，還有熊本熊隨手杯、嘉大紀念毛巾及補充體力的餐盒等，獎品十分具有紀念性。活動現場嘉大消費合作社特別推出嘉大百週年紀念商品，例如:紀念衫、嘉大醬油、優質好米及經典茗茶等產品。路跑活動最後在參賽者的汗水與獲獎者喝采的掌聲中在上午10點圓滿落幕。

▲民眾挺孕肚參加嘉大創校百週年校慶路跑。（圖／記者翁伊森翻攝）