合組跨校聯合團隊　永福國小自閉症巡迴班、安慶國小特教班合作

▲ 瑞復與美善社福基金會主辦，在漁光島的園遊會做公益表演，包括永福和安慶聯隊10多名星星兒參與此次公益表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

20多年來年年組隊參加台南市教育局主辦的特教才藝比賽，與內政部主辦的心智障礙者才藝大賽，不斷培訓台南市星星兒走出自我世界，迎向多元社會， 以開發潛能和運動及社交訓練課程為主，讓俗稱星星兒的自閉症大小朋友們，找到自己的熱血舞台，進而讓長大後的星星兒更容易參與育社會活動並與人互動。

永福星星幫的孩子們，已參加多年瑞復的公益回饋活動，從大東夜市到漁光島，取之於社會，用之於社會，要用自己做得到的力量，來幫助和自己一樣的特教殊生，告訴大家，只要給我們機會，我們可以表現得很棒。

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同行公益展演的孩子中有3個是在瑞復學前組畢業的孩子，他們用自己的表現，讓瑞復的老師們放心，謝謝瑞復的特教老師們過去的教導，用行動證明：「謝謝神父和老師！我們做到了！」。

今年在瑞復公告表演節目時，一直熱心公益的前忠義國小吳淑美校長，獲知有唯一一隊國小特教生參與演出，熱血的吳前校長立即帶領「財團法人台南市忠義國小教育基金會」的多位會員，一同贊助孩子們瑞復園遊券，鼓勵家長與孩子的互動，並慰勞家長教育孩子的辛勞，大家一起熱血助公益形成「愛的循環」！一起加油！

今年參與10月19日由瑞復與美善社福基金會主辦，在漁光島的園遊會做公益表演，包括永福和安慶聯隊10多名星星兒參與此次公益表演，園遊會中特教老師也安排進入職場工作的肯納青年，到攤位協助義賣活動，台上台下都看得到永福星星幫的大小朋友在忙著做公益展現愛心，回饋社會對身障者的協助，本次公益表演也為11月即將登場的「特教學生才藝大賽」做暖身，讓永福與安慶的星星兒有更多機會可以上台練習臨場經驗並即時修正。

協助這次特教生組訓的安慶國小彭麗蓉老師特別指出，最困難的點在「突破自我困境！」 ，雖然有不適應團體訓練和人際互動的情境，但多數星星兒在多年的特教訓練中大都能夠完成工作目標，看起來如同一般人，雖然每次出團表演都會有出人意表的小小插曲，但在老師和家長及志工們的協助下，孩子們高興的按先前訓練的方式表演，一點都不怯場，讓老師們大感辛慰_大喊真的進步了！

永福楊淑晏校長在協助星星兒上台演出後有感而發的說，多年來形塑的「愛的循環」吸引社會大眾目光，日前亦多次前往各校巡迴表演和台灣歷史博物館、社會局身障宣導園遊會、各社福機構中進行宣導，推廣特教生融入社會的理念，已有成效。