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減稅效應　109年稅收預算數較前一年僅增2%

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會明（21）日將審財政部預算，根據財政部報告顯示，參酌各稅收特性、近年稅收情形、稅法修正等，預計明（109）年的稅課收入預算數為1兆6,795.92億元；較今年增加324.85億元，增幅約為2%。

立院明日將審預算，財政部發布針對「109 年度中央政府總預算案 有關財政部及所屬歲入預算 與財政部、國庫署及財政資訊中心歲出預算編列」報告

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依財政部書面報告指出，十大稅目中，關稅、貨物稅、證券交易稅、期貨交易稅、菸酒稅預算數都減少；營利事業所得稅、綜合所得稅、遺產及贈與稅、營業稅則增加；特種貨物及勞務稅（俗稱奢侈稅）則持平。

報告顯示，財政部主管109年度歲入預算共編列1兆7,456.09億元，較108年度預算數1兆6,900.34億元，增加555.75億元，約3.29%。另外，參酌各稅目特性、近年稅收情形、稅法修 正及經濟成長率等多項因素估算，109年度稅課收入編列1兆6,795.92億元，較108年度預算數增加324.85億元，增幅約為2%。

主要的稅目包含營所稅預算數為5750.14億元；較前一年預算數增加290億元，年增率為5%，主要是產創條例鼓勵企業投資智慧機械及5G設備、誘發匯回資金適用優惠稅率等稅收影響數等。綜所稅為4,225億元，長照扣除額、薪資所得核實扣除（林若亞條款）明年申報適用，也較前一年預算數僅增加約2.7%；營業稅預算數為2,414.72億元，較前一年預算增加16億元，較前一年增加 0.6%。

因台股與資本市場表現，將牽動證交稅與期交稅，證交稅預算數為1064億元，較前一年減少64.25億多元，減少幅度約5%、期交稅也減少10.05億元。貨物稅則節能家電、汽機車貨物稅、以及機車貨物稅也在討論當中，預算數為稅 1,605 億元，較108年25.51億元。

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