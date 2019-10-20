M1A2坦克兵以為只是軍服卡住　一扯下發現右腳斷了！

▲梅斯因事故右腳被扯斷，正努力復健為之後裝上義肢努力。（圖／翻攝自Facebook／Ezra Maes）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國21歲的陸軍士兵梅斯（Ezra Maes），被派遣到波蘭服役時擔任M1A2戰車填彈手，某天晚上他和隊友們坦克車上睡著，因為車子發生故障，導致戰車沿著坡度下滑撞上堤防，梅斯專心在急救隊友們，沒發現自己的腿被卡住，當他發現軍服被卡在車裡，一撕下軍服後竟發現自己的右腳也被扯斷。

根據FoxNews報導，那天晚上梅斯與隊友在車上睡著，坦克車因煞車失靈而往下坡前進，受到驚嚇的三人醒來後，嘗試各種方法能停下來，途中撞上好幾棵樹，但坦克車只是放慢速度並沒有停下來，最後撞上路邊的堤防。

梅斯當時專注的幫隊友們處理傷勢，駕駛員的頭撞到艙門，而且背部骨折，而機槍手除了腿部脫臼之外，大腿內側也有嚴重的傷口。之後發現自己的軍服被車子卡住，轉過身體下意識的要把軍服扯下。

▲▼梅斯與友人們開心合影。（圖／翻攝自Facebook／Ezra Maes）

梅斯表示，「當時感到一陣撕裂聲覺得很酷，因為自己把軍服撕下來了。」扯下軍服後他發現，不只是衣服連右腳都被扯斷了。雖然當下立刻進行止血，但還是因為血流過多而差點暈倒。戰友們連忙拿出止血帶束緊梅斯被扯掉的右腿，並用冷水拍打他的臉，避免出現失血性休克。

當救援部隊來到現場，從坦克車拿出斷掉的右腿後，梅斯還幽默的開玩笑表示，「嘿，把它帶回來，我想要！」獲救後的梅斯被送往德國醫院治療，樂觀的他並沒有因為截肢而陷入悲傷情緒，他每週都會做瑜珈和復健運動，他正在為之後能夠植入永久性義肢而做準備。