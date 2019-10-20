蔡英文大讚洪慈庸國會表現：替國道一號爭取數十億預算

▲蔡英文與洪慈庸同台。（圖／洪慈庸辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日前往神岡社口萬興宮、大雅永興宮參香祈福、寶熊漁樂碼頭參訪體驗，並且與台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）現任無黨籍立委洪慈庸同台。蔡英文更大讚洪慈庸在國會的表現，替國道一號爭取數十億預算。

洪慈庸表示，她跟蔡英文雖然屬於不同世代，但都有共同使命，要守護住台灣這個家的自由民主，呼籲團結本土力量，捍衛台灣主權、民主，她和蔡英文總統將並肩作戰，2020讓台灣贏。

洪慈庸表示，這次選舉，對她來說也是很大的挑戰，再次呼籲台灣本土力量一定要團結，捍衛台灣主權、捍衛台灣民主，她和蔡英文總統將並肩作戰。

▼蔡英文與洪慈庸同台。（圖／洪慈庸辦公室提供，下同）



而蔡英文則表示，要讓年輕人繼續打拚台灣人的未來，洪慈庸的世代是台灣相當重要的年輕世代，請託選民力挺洪慈庸，讓國會能夠過半。她也提到，洪慈庸相當積極爭取預算，過去為國道一號爭取數十億的預算，讓交通往來更為便利，現在洪姐姐變成媽媽後，相信會更加倍的照顧鄉親。

最後，蔡英文呼籲神岡民眾要踴躍投票，用選票告訴全台神岡人力挺年輕世代，挺台灣的下一個世代。她說，這個關鍵的選舉不只是選出總統及立法委員，也是台灣人透過選舉向全世界發聲，說明台灣人的價值與選擇，展現捍衛台灣主權與民主自由的決心。

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