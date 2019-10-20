　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文大讚洪慈庸國會表現：替國道一號爭取數十億預算

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文與洪慈庸同台。（圖／洪慈庸辦公室提供）

▲蔡英文與洪慈庸同台。（圖／洪慈庸辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日前往神岡社口萬興宮、大雅永興宮參香祈福、寶熊漁樂碼頭參訪體驗，並且與台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）現任無黨籍立委洪慈庸同台。蔡英文更大讚洪慈庸在國會的表現，替國道一號爭取數十億預算。

洪慈庸表示，她跟蔡英文雖然屬於不同世代，但都有共同使命，要守護住台灣這個家的自由民主，呼籲團結本土力量，捍衛台灣主權、民主，她和蔡英文總統將並肩作戰，2020讓台灣贏。

洪慈庸表示，這次選舉，對她來說也是很大的挑戰，再次呼籲台灣本土力量一定要團結，捍衛台灣主權、捍衛台灣民主，她和蔡英文總統將並肩作戰。

▼蔡英文與洪慈庸同台。（圖／洪慈庸辦公室提供，下同）

▲▼蔡英文與洪慈庸同台。（圖／洪慈庸辦公室提供）

而蔡英文則表示，要讓年輕人繼續打拚台灣人的未來，洪慈庸的世代是台灣相當重要的年輕世代，請託選民力挺洪慈庸，讓國會能夠過半。她也提到，洪慈庸相當積極爭取預算，過去為國道一號爭取數十億的預算，讓交通往來更為便利，現在洪姐姐變成媽媽後，相信會更加倍的照顧鄉親。

最後，蔡英文呼籲神岡民眾要踴躍投票，用選票告訴全台神岡人力挺年輕世代，挺台灣的下一個世代。她說，這個關鍵的選舉不只是選出總統及立法委員，也是台灣人透過選舉向全世界發聲，說明台灣人的價值與選擇，展現捍衛台灣主權與民主自由的決心。

▲▼蔡英文與洪慈庸同台。（圖／洪慈庸辦公室提供）

其他人也看了這些新聞...

初選後首度替蔡英文輔選　賴清德喊話僑胞：現在是團結時候
如何讓兩岸外交休兵？　韓國瑜以「阿拉丁神燈精靈」做比喻
趁韓假直搗高雄公布立委名單　柯文哲：總不能永遠台北看天下

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
回收1.5m鐵管！宜蘭男拿電鋸切割　下秒慘被炸死碎肉四散
高雄民宅大火！1女受困陽台無生命跡象　家屬跪地哭喊
交代老公「剩魚放湯碗」隔天加熱吃　她回家看理智線斷：直接倒掉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文：選一個給勞工希望的政府　讓經濟在四小龍、競爭力都第一

獨／「可以像蔡英文在總統府一樣好好做事嗎」　南一中生嗆韓成預祝神台詞

柯文哲諷：高雄沒市長！韓國瑜「他酸我不是一朝一夕」大笑：陳年老醋工廠

民調一直掉！楊秋興酸韓國瑜：還能選得下去嗎？　預測2020藍營三輸

蔡英文大讚洪慈庸國會表現：替國道一號爭取數十億預算

「郭董很多政策對國家非常正面」　KMT高雄立委參選人黃韻涵腳踏雙船

美評估國軍後備虛有其表　國防部斥：軍力230萬！列管77萬

出席全國機車業後援會　蔡英文：機車行最能精確掌握基層心聲

快訊／韓國瑜談拒陳同佳入境　怒批蔡政府「在開玩笑」：利用反送中增加選票

韓國瑜嘉義造勢　網路民眾「募集」壞雞蛋！200警力待命

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

聞到其他狗狗的味道！阿金怒吃醋　帥爸討親被忽視...下秒暖笑汪心軟

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

女友假裝「削骨、隆鼻」惡整男友！　他一看嚇傻...心疼回：原本就很好看

37歲教官直行見「左轉轎車」打滑 猛撞倒地亡...學生不捨：希望是假的

蕭敬騰x張芮僑深情對唱《寂寞還是你》　戴佩妮看傻：嘴巴都打開了！

蔡英文：選一個給勞工希望的政府　讓經濟在四小龍、競爭力都第一

獨／「可以像蔡英文在總統府一樣好好做事嗎」　南一中生嗆韓成預祝神台詞

柯文哲諷：高雄沒市長！韓國瑜「他酸我不是一朝一夕」大笑：陳年老醋工廠

民調一直掉！楊秋興酸韓國瑜：還能選得下去嗎？　預測2020藍營三輸

蔡英文大讚洪慈庸國會表現：替國道一號爭取數十億預算

「郭董很多政策對國家非常正面」　KMT高雄立委參選人黃韻涵腳踏雙船

美評估國軍後備虛有其表　國防部斥：軍力230萬！列管77萬

出席全國機車業後援會　蔡英文：機車行最能精確掌握基層心聲

快訊／韓國瑜談拒陳同佳入境　怒批蔡政府「在開玩笑」：利用反送中增加選票

韓國瑜嘉義造勢　網路民眾「募集」壞雞蛋！200警力待命

Uber搭7分鐘被司機大吼　乘客給完1顆星「噴4000元」氣炸

影帝拉布拉多不願剪指甲　淚眼哭戲後秒倒地「裝死」

CIA密探最常出沒在星巴克和麥當勞　餐廳還會幫忙約！

業績差「生吃4根朝天椒」當場暈倒　長髮女休息後「被自動離職」

鼓鼓全運會飆《自己人》嗨炸！　「兄妹」接力出輯打對台

酷炫星戰婚宴！朱蕾安透視美腿嫁富二代：我老公是巨巨

嘉義大學百年校慶路跑　2千人跑蘭潭祝生日快樂

加獨領袖籲「展開民主對話」被拒　西班牙政府要求「強烈譴責暴力」

松江南京站全新咖哩專賣店！「4咖哩醬X5主菜」　甜點必吃咖啡白布丁

太好玩了！　觀音萬聖南瓜節登場　蓮花園休閒農業區很熱鬧

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

韓國瑜台南造勢10萬人？他估僅1萬…驚見幫呂連署書

韓國瑜哭了！韓流、國旗重現台南綠營鐵票倉

韓國瑜離場遭2民眾突襲攻擊！

韓國瑜台南遭蛋襲！阿扁、呂秀蓮也在這中彈

韓國瑜被丟雞蛋　民進黨火速聲明

網自辦民調「韓國瑜輸蔡英文19％」　韓粉不服

久違現身氣色佳　李登輝：唯一支持蔡英文！讓蔡總統成功連任

韓國瑜：觀光局要升格為「觀光部」

韓粉「住加護病房也會投票」萬人慌了

徐耀昌批同婚會絕子絕孫　挺同團體：請道歉

谷懷萱閃離《新聞面對面》　放下9年搭檔謝震武

韓國瑜尚未到場　激動伯高聲怒嗆

初選已結束！賴清德：讓小英當選

彭文正英國記者會7人參與　FAPA分會長提7點質疑

更多熱門

相關新聞

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

高雄市長韓國瑜在台南要發表觀光政策，不過一群來自台南一中的學生在飯店大門口嗆聲高喊：「韓國瑜可不可像蔡英文一樣，跟蔡英文在總統府一樣好好做事嗎？」似乎成了「預祝恭喜」，而這個舉動也引發了現場員警注意，靠過去了解為何會知道這個地點，不過學生反酸警察：這應該不干你的事情吧！　

韓國瑜會選不下去！楊秋興：換柱2.0不是不可能

韓國瑜會選不下去！楊秋興：換柱2.0不是不可能

KMT立委參選人黃韻涵　讚郭董政策很正面

KMT立委參選人黃韻涵　讚郭董政策很正面

出席機車業後援會　蔡英文：機車行最掌握基層心聲

出席機車業後援會　蔡英文：機車行最掌握基層心聲

韓國瑜幫童小芸站台　再批民進黨「一條龍執政」

韓國瑜幫童小芸站台　再批民進黨「一條龍執政」

關鍵字：

蔡英文洪慈庸民進黨2020立委2020大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

方向盤左邊「神奇桿子」功能曝　駕駛：很多人不知道

莊敬高職21歲「南韓帥老師」曝光！

更多

最夯影音

更多
屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！

屁孩搭玖壹壹尬RAP合唱《來個蹦蹦‭》　蕭敬騰虧：你看起來好討厭！
暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

暖心哥想離家前製造美好回憶　每天起笑cosplay接弟弟放學

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

韋喆唱《過渡期》小宇讚「唱得比我好」　羞笑被Lulu虧：笑到牙齦都看到

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

陳意涵產後鉛筆腿超吸睛！　戴浴帽撒嬌老公滿滿少女感

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

一中商圈「香腸王」殺女友塞冰櫃！　友人夢喊冷聲…救出沉冤10年裸屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面