黃偉哲化身台南好米代言人　前往國華商圈快閃

▲台南市長黃偉哲化身台南好米代言人，與阿芳老師一同推廣行銷台南好米。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市農業局為推廣台南好米，和美食專家蔡季芳攜手，於10月20日下午，前往美國、日本等國際媒體數度報導過的台南市打卡熱點區「國華商圈」，進行「台南好米推廣街頭直播快閃」活動，黃偉哲擔任神秘嘉賓，化身台南好米代言人，與阿芳老師一同推廣行銷台南好米。

擁有26萬臉書粉絲的美食專家蔡季芳（阿芳老師），曾於10月3日在其個人臉書粉絲團進行台南越光米直播介紹，利用台南越光米製作火雞肉飯與芋頭飯等道地美食，觀看次數達近6萬次，獲得近3千個讚，1千多則留言。

台南市農業局表示，阿芳老師直播同時，引起粉絲熱烈地詢問要如何購買優質的台南越光米，直播結束後，仍然有民眾不斷詢問購買方式與電話，直接提升銷售量與金額，形成民眾、農友、農會與米廠三贏，做了一次非常成功的互動行銷。

台南市農業局局長李朝塘表示，為提升台南市稻米品質及市場競爭力，台南市政府自2017年起輔導新營區農會、六甲區農會、芳榮米廠、弘昌米廠共4個營運主體與農民契作品質優良、香甜Q彈，有「台南越光米」美稱的「台南16號」品種。

在這場快閃活動驚喜現身的市長黃偉哲與阿芳老師，在活動過程中介紹台南市各家農會及碾米廠所生產的品牌米，並將剛烹煮好熱騰騰香噴噴有「台南越光米」美名的「台南16號」品種台南好米，分享給逛街及用餐的民眾與在地美食搭配食用，受歡迎的程度，讓市長黃偉哲瞬間成為人氣網紅。

黃偉哲表示，藉由辦理台南越光米宣傳推廣快閃活動，以及阿芳老師的高人氣，透過臉書直播，提高台南市稻米知名度，同時宣傳「2019台南好米季-六甲ㄇㄚˊ幾兔彩繪稻田」及與大遠百合作推出的「2019台南尚青-農特產名物展-好米週」，希望透過結合百貨週年慶與辦理彩繪稻田等活動提升民眾米食消費量，藉此向國內外各地民眾介紹台南優質好米。