太好玩了！　觀音萬聖南瓜節登場　蓮花園休閒農業區很熱鬧

▲變裝比賽，發揮創意與巧思。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

西洋萬聖節前夕，桃園市政府農業局於觀音區蓮花園休閒農業區舉辦萬聖南瓜節系列活動，僅2天湧入近2萬人遊客，讓園區到處是人潮。農業局長郭承泉20日表示，該系列活動10月26日有「萬聖趴踢」、27日「神乎其技的捏麵人」、11月2日「洛神花蜜餞DIY&米食體驗」、「南瓜美饌呷辦桌」、11月3日「千人控窯」等，歡迎民眾參加。

▲▼變裝比賽，發揮創意與巧思。（圖／市府提供）

農業局指出，為行銷觀音區南瓜特產，以及迎接萬聖節到來，觀音區蓮花園休閒農業區舉辦一系列萬聖南瓜節活動，19日有爭奇鬥艷、搞怪的「萬聖變裝比賽」、地方農事體驗-「南瓜彩繪DIY」及「南瓜雕刻DIY」活動；20日在蓮荷園休閒農場登場的是「南瓜雕刻」及「稻草人競賽」，高手藏在民間，無論是精緻的稻草牛車編織，或是細膩的人像雕刻，無一不讓人眼睛為之一亮，還有受到大小朋友喜愛的造型氣球DIY，由老師帶動遊客將氣球扭轉成各式各樣造型。

▲▼觀音萬聖南瓜節登場，人潮很熱鬧。（圖／市府提供）

19、20日兩天的萬聖南瓜節活動，參賽人數分別為萬聖變裝競賽137人、稻草人競賽58人、南瓜雕刻競賽76人、南瓜雕刻DIY 180人、南瓜彩繪480人、造型氣球DIY570人，各項比賽得獎名單於10月22日公佈於蓮花園休閒農業區粉絲頁。

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