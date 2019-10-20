心滿意足盃康復足球友誼賽吳鳳大學開踢　王少偉任公益大使

▲藝人王少偉(左三)擔任第八屆心滿意足盃康復足球友誼賽暨中華復康賽公益大使。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人嘉義市心康復之友協會19日於吳鳳科技大學舉辦第八屆「心滿意足盃康復足球友誼賽暨中華復康賽」。衛生福利部心理及口腔健康司諶立中司長、嘉義市政府社會處副處長溫秋蘭、嘉義市政府衛生局陳怡靜科長及公益大使王少偉的開場下，聚集了10支來自全國各地及香港、澳門的康復足球隊，進行一場別具風貌的足球賽，也讓社區民眾加入比賽，讓精神康復者可以融入社區。

▲第八屆心滿意足盃康復足球友誼賽於吳鳳大學熱鬧開踢（圖／記者翁伊森翻攝）

精神康復者，一般人常會直接聯想到「不定時炸彈」、「可怕的」、「危險的」，主辦單位社團法人嘉義市心康復之友協會理事長劉忠亮表示，精神康復者經過一定的醫療或復健方案後，是可以康復的，只要社會給予多一點支持與正向的看待。劉忠亮更表示，思覺失調症的患者，他有一個很重要的特徵是負性症狀，負性症狀會造成一個人退縮、表情比較淡漠、不喜歡去跟別人接觸，剛好足球是團體性的互動，能夠跟別人溝通合作，所以才用足球來做為精神康復者的復健活動。而目前精神障礙者的足球復健已是世界各國推動的潮流，透過足球運動來幫助康復者融入社區，回歸社會。

吳鳳科技大學蔡宏榮校長表示，規律運動是能夠幫助人們找回身心健康的，此次吳鳳科技大學特別提供國際足球場，期望康復者能透過足球運動，健身又健心，找回自信，一步步找回跟社會的連結。但精神疾病患者常在社會上被貼上負面標籤，平常許多的社會事件，矛頭都會指向精神疾病。透過此次活動，讓社會大眾更有機會認識、了解他們，也可進一步破除對精神疾病所冠上的標籤。