美評估國軍後備虛有其表　國防部斥：軍力230萬！列管77萬

▲彰化後備戰士參與教召訓練，實彈射擊驗證戰力。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

針對報導指稱，美國評估國軍後備，是虛有其表，無效戰力一事。國防部20日駁斥內容與事實完全悖離，澄清美方從未發表此一評論，該媒體偏頗新聞標題已涉污衊我國後備軍人，損及國家形象與尊嚴。

國防部強調，我國後備制度已行之多年，應敵情威脅及考量國內民生經濟發展不斷修正，目前符合台澎防衛作戰整體防衛構想所需，除能達到「立即動員，立即作戰」之要求外，另列管後備軍人每年依時依令報到參加動員召集及訓練，並在漢光演習中共同完成多項戰力驗證，為常備部隊最強而有力的後盾。



國防部表示，我國後備軍人概約為230萬人，列管退伍8年內精壯之人力約77萬人，近年轉型為志願役之後，召訓人員以役期長、戰技純熟之志願役退伍軍人為主。

另外，國防部指出，4個月軍事訓練役男為輔，並依據目前國軍動員部隊員額，按編實、擴編、軍勤隊作戰需求，概約30餘萬人，其餘40萬人則列為戰耗補充梯隊，其編組及訓練每年均依計畫執行，期末均須完成鑑測合格，其制度與美國之國民兵制度完全不同。

國防部表示，美方經與我充分研討及現地參訪後備部隊後，已完全瞭解我國後備制度，惟從未發表「虛有其表，無效戰力」之評估，對於媒體捕風捉影之錯誤報導內容，國防部至感痛心及遺憾。

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