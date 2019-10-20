台南日本鳥取兩市友好　王揚智代黃偉哲率隊交流農業、觀光

▲台南市副秘書長王揚智代表，率領市府訪問團，赴日本鳥取縣參訪，期透過互相交流農產與觀光。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為開啟台南與日本鳥取縣兩市友誼交流、推廣台南優質農產及觀光，台南市長黃偉哲因議會期間無法赴日出訪，指派台南市副秘書長王揚智代表，率領市府訪問團，於10月19日赴日本鳥取縣參訪，期透過互相交流農產與觀光，推展相關業務的成果與經驗，作行銷台南農業及觀光借鏡。



台南市副秘書長王揚智表示，這次參訪將從農產品的生產與行銷、觀光及工商發展等方面與日本鳥取縣廳交流，並透過該縣於10月20日舉辦之「探索鳥取嘉年華」大型自行車活動，向參與活動的民眾，推介台南優質農特產及觀光景點，行銷台南特色，促進與日本友好城市的交流。



農業局副局長李建裕表示，日本鳥取縣位於日本中國山陰地方，近年來積極推廣觀光與農業，每年夏季舉行的「鳥取傘舞祭」、「米子大祭」為該縣具代表性的大型節慶活動；而鳥取縣所生產之20世紀梨在海內外遠負盛名，期透過交流從中分享因應極端氣候下農業生產的作法及調節產量之措施等農業政策方針，並透過觀摩魚市場運作模式及相關產業，作為輔導本市農業經營方向之參考。

農業局表示，台南農特產在日本的農產外銷市場上具有相當大的潛力，台南產芒果自2018年起由產地直銷到日本消費者手上，上架至日本7-11企業旗下連鎖超市York Benimaru，透過通路合作，成功打響台南優質農產的品牌形象，而農業局將持續輔導農民栽培管理、增強產品品質，期望日後能拓展更多台南水果銷日。