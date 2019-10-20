妹子穿拼接上衣...媽不解「穿袖套採茶？」　千人認無違和：茶葉一斤怎賣

▲ 粉白拼接上衣被大家說像是袖套 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

這次長輩的審美觀獲勝了！一名女網友今日穿了一件薄長袖，但是袖子的設計卻讓媽媽大吐槽，直說像是採茶姑娘戴了袖套；而網友們也都笑噴表示媽媽沒說錯，「再戴斗笠就完美」、「請問袖套哪裡買」。

一名女網友今（20日）在臉書「爆怨公社」哭訴，原來她一早穿了一件長袖上衣，袖子圖案為粉紅底+格子，且還經過設計特別做成寬版，給人一種青春活力的粉紅氣息。

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然而原PO媽媽卻看不懂這件上衣的時尚，頻頻跳針問她「幹嘛穿袖套」、「很像要去採茶」，讓她一邊傻眼一邊哭笑不得，上網發圖要大家幫忙評評理。

▲媽媽狂吐槽。（圖／原PO授權提供）

沒想到網友們看完後也沒在客氣，紛紛毒舌一波表示，「請問是哪個茶園的」、「這次我要同意媽媽」、「請問袖套哪裡買」、「一斤東方美人茶，宜蘭宅配謝謝」、「所以今天茶採了幾斤」、「再戴上斗笠完美」、「媽媽的話永遠是對的」、「我朋友茶園欠工，有意願嗎」、「要選深色的，防曬效果會比較好」。

不過也有部分好心網友理解原PO的審美，「我覺得很可愛呀！今年就是流行拼接設計啊」、「我是覺得不錯啦」、「我挺妳...很可愛」。

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