出席全國機車業後援會　蔡英文：機車行最能精確掌握基層心聲

▲蔡英文出席各行業代表組成的勞工後援會成立大會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文20日下午連趕全國勞工和全國機車業2場後援會成立大會，在勞工後援會上，細數台灣因經濟成長所帶來的減稅、調高基本工資、司法協助等利多，在機車後援會上，她則說，機車已是生活一部份，而機車行最能精確掌握基層心聲，她未來還是會常去車行泡茶，聽取民眾意見。

▲蔡英文和機車業者合影。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統下午先後參加全國勞工後援會及全國機車業後援會成立大會，立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍和經濟部長沈榮津等人也都出席，2場後援會都吸引6、7百人到場。

▲蔡英文載上安全帽，象徵守護人民安全。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統在勞工後援會上表示，因為勞工朋友的努力，創造很多讓人驕傲的成果，雖然國際經濟起起落落，也有些不穩定因素，可是台灣的經濟卻是持續成長，失業率持續下降，就業機會和投資一直增加，從台股指數和外銷訂單表現在在都顯示台灣正在變好，而且越來越好。

▲蔡英文出席全國機車業後援會成立大會。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡說，施政最重要的目標就是要讓人民有感，讓最辛苦、最認真打拼的人都可以得到最多的照顧，所以今年5月有一個史上規模最大的減稅，月薪3萬塊以下都不用繳稅，在勞工薪資方面，基本工資已調漲至2萬3千1百元，告別22K。

▲蔡英文受到民眾熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

此外，勞動事件法明年就要正式上路，未來勞工朋友如果遇到勞資糾紛，需要打官司，不但訴訟費用減免，還會有專業的勞工法庭，讓大家更有機會來爭取自己應該有的權益。

▲蔡英文出席全國機車業後援會成立大會。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統接著出席機車業後援會，她說，機車已是生活一部份，機車行更是分布在街頭巷尾，大家在修理機車時，也最能了解民眾在想什麼，因此掌握到最精確的基層意見，所以今天的機車後援會，就是民意的最前線的組合，未來她還是會繼續到機車行泡茶、喝咖啡，聽取民眾心聲。

不過，機車雖然便利，但難免會造成空污，因此政府實施油車、電車並存，只要符合環保規定，2種補助都有，蔡接著說，政府會開班授課，鼓勵大家去上課，不但學習修理油車，連電車也要，一旦學成，證書上還會有經濟、勞工和環保署3個部會簽名見證。

最後，蔡英文不忘提醒大家明年要記得投票，因為投票就是人民意志的表達，如果選擇蔡英文，就是告訴全世界，台灣人民就是選擇一個堅定的保護台灣主權，保護民主自由的政府。